Bất ngờ nóng trở lại: Lee Min Ho và 1 diễn viên hàng đầu thoát chết trong vụ tai nạn thảm khốc

Tối 25/12, Lee Min Ho đã xuất hiện trên chương trình You Quiz On The Block và chia sẻ về vụ tai nạn xe hơi thương tâm anh gặp phải hồi năm 2006 trong lần đi chơi cùng tài tử Jung Il Woo (Gia Đình Là Số 1). Theo lời nam thần họ Lee, vụ tai nạn đã để lại hậu quả đau lòng: “Vụ tai nạn xe hơi gây chấn động dư luận khi ấy. Tất cả hành khách trên chiếc xe đối diện đều tử vong. Đó cũng là chiếc xe đã gây ra vụ tai nạn”. Được biết, nguyên nhân vụ tai nạn xuất phát từ việc tài xế say rượu, lái xe lấn làn.

Lee Min Ho còn tiết lộ chuyện Jung Il Woo đã vụt sáng thành sao nhờ vai diễn để đời trong Gia Đình Là Số 1 ngay sau khi thoát chết. Lúc Jung Il Woo tỏa sáng trên màn ảnh, Lee Min Ho vẫn còn ở trong bệnh viện điều trị. Về chuyện này, nam nghệ sĩ họ Lee tỏ ra đầy tiếc nuối: “Tôi không thích cảm giác đó chút nào. Tôi muốn toàn tâm toàn ý ủng hộ Jung Il Woo nhưng khi ấy tôi vẫn còn ở trong bệnh viện nên không thể làm mọi thứ trọn vẹn được. Tôi cũng muốn nhanh chóng được khán giả công nhận và có thể quảng bá hình ảnh mình đến với công chúng”. Thông tin Jung Il Woo đổi đời nhờ Gia Đình Là Số 1 sau khi thoát chết trong vụ tai nạn xe hơi đã nhanh chóng leo lên vị trí số 1 Naver vào tối 25/12.

Những chia sẻ của Lee Min Ho về cậu bạn thân Jung Il Woo đã nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội xứ kim chi

Jung Il Woo chạm tay vào thành công nhờ vai diễn Lee Yoon Ho trong tác phẩm sitcom kinh điển Gia Đình Là Số 1 Phần 1

Cũng trong chương trình You Quiz On The Block, Lee Min Ho cho biết mình từng trải qua giai đoạn khủng hoảng sau vụ tai nạn xe hơi: “Khi đó tôi chỉ mới 20 tuổi, đây là độ tuổi của ước mơ và hoài bão. Nhưng biến cố ập đến khiến tôi phải dừng lại mọi công việc. Trong quãng thời gian đó, tôi đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc từ buồn bã cho đến tức giận, rồi phải cố chấp nhận mọi thứ”.

Còn nhớ vào thời điểm năm 2006, vụ tai nạn thảm khốc khiến xương đùi và xương mắt cá chân của Lee Min Ho bị dập nát. Nam thần họ Lee phải nhập viện trong hơn 1 năm, trong khi đó Jung Il Woo nằm viện khoảng 4 tháng rưỡi.

Khi xảy ra tai nạn, Jung Il Woo còn tưởng anh sẽ mất vai diễn trong Gia Đình Là Số 1 nhưng may mắn là thời gian quay của phim đã được dời lại. Sau đó, nam tài tử đã phải nói dối đạo diễn về tình trạng sức khỏe để được tham gia ghi hình.

Vụ tai nạn hồi năm 2006 đã tước đi mạng sống của nhiều hành khách. Trong khi đó, Jung Il Woo - Lee Min Ho bị thương nặng, phải điều trị ở trong bệnh viện nhiều tháng trời

Lee Min Ho - Jung Il Woo gắn bó từ lâu, là 1 trong những cặp bạn thân đáng ngưỡng mộ nhất tại Kbiz

Tác giả: Dương Nam (Theo: Kbizoom)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn