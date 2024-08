Bất ngờ 'lai lịch' loại bí ngô hạt dẻ giá đắt đỏ đang gây sốt chợ mạng

Người dân nên lựa chọn mua thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng Ngày 22/8 vừa qua, Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an quận Tây Hồ phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9, Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội kiểm tra cơ sở kinh doanh trái cây nhập khẩu tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội. Đại diện cơ sở là N.V.Đ, SN 2003, trú tại xã Cổ Bì, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Qua kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện 25 thùng quả bí ngô, loại 5 quả/thùng đều có nhãn mác chữ nước ngoài, không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa, là hàng hóa nhập lậu. Công an quận Tây Hồ khuyến cáo người dân lựa chọn mua thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng tại những điểm kinh doanh được cấp phép, được chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, tránh mua, tiêu thụ thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, chất lượng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.