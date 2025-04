Bắt khẩn cấp phụ huynh xông vào trường hành hung cô giáo

Trong diễn biến mới nhất vụ phụ huynh học sinh vào trường hành hung cô giáo ở xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An gây phẫn nộ, tối 29-4, theo thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công An tỉnh Nghệ An, đơn vị này đã tiến hành bắt khẩn cấp Hà Văn Thúy (SN1985, trú tại xóm Bắc Thắng, xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) để điều tra về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Hà Văn Thúy tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, sáng 29-4, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip ghi lại cảnh một người đàn ông lao vào lớp học, lớn tiếng, dùng tay đánh vào đầu một cô giáo, sau đó kéo cô ra khỏi lớp và tiếp tục hành hung dưới trời mưa. Trong đoạn video clip, người đàn ông xưng "mày, tao", "mày ra đứng (dưới mưa - PV)".

Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều học sinh và phụ huynh.

Sau khi hình ảnh được đăng tải, nhiều người đã phẫn nộ, bất bình khi xem hành vi côn đồ của người đàn ông trên. Nhiều người đề nghị xác minh, xử lý nghiêm minh người đàn ông.

Hình ảnh ông Thúy xông vào trường hành hung cô giáo gây phẫn nộ

Thông tin ban đầu, sự việc được xác định xảy ra vào chiều 28-4, tại điểm trường Bắc Thắng, cách trường chính Trường tiểu học và THCS Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An hơn 10 km.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An xác nhận đơn vị đã nhận được thông tin và báo cáo sự việc ban đầu từ nhà trường. Theo đó, sau giờ tan học, thời tiết mưa to, gió lớn nên giáo viên tại điểm trường đều ở lại chờ phụ huynh đến đón học sinh để đảm bảo an toàn. Lúc này, ông Hà Văn Thúy (phụ huynh có con học lớp 4) đến trước cửa lớp học to tiếng, đánh vào đầu cô giáo N.T.K.N. (giáo viên chủ nhiệm lớp ghép 3+4) sau đó kéo tay lôi cô giáo ra ngoài trời mưa tiếp tục hành hung.

Giáo viên và nhiều phụ huynh khác có mặt chứng kiến sự việc lên tiếng và đến can ngăn nhưng người đàn ông này vẫn có hành vi bạo lực với cô giáo. Sau khi sự việc xảy ra, giáo viên và nhà trường đã báo với công an và chính quyền địa phương.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động