Bắt 2 đối tượng vờ bán thuốc, dụ dỗ mua bảo hiểm để lừa đảo

Ngày 12-11, Công an tỉnh Thái Bình cho biết Công an huyện Quỳnh Phụ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Bảo Anh (SN 2000) và Phạm Đức Huy (SN 2001) cùng trú tại xã Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ phát hiện 2 đối tượng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà C.T.M. (trú tại thôn Tân Mỹ, xã Quỳnh Ngọc) bằng hình thức bán thuốc chữa bệnh để dụ dỗ mua bảo hiểm rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi nắm bắt được thông tin, lực lượng công an đã tuyên truyền, vận động, giải thích cho bà M. hiểu đây là phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đề nghị bà không tiếp tục chuyển tiền và phối hợp lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an xã Quỳnh Ngọc đã xác minh, điều tra, làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng có hành vi lừa đảo là Nguyễn Bảo Anh (SN 2000) và Phạm Đức Huy (SN 2001) cùng trú tại xã Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội).

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định do không có tiền chi tiêu cá nhân, các đối tượng đã tìm thông tin của những người bệnh để gọi điện làm quen, tìm hiểu và tư vấn bán thuốc.

Nếu thấy bị hại là người nhẹ dạ cả tin thì sẽ nói chuyện tạo niềm tin nhằm dụ dỗ, hứa hẹn giúp bị hại mua bảo hiểm để được nhận tiền hằng tháng. Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã chiếm đoạt của bà M. tổng số tiền trên 200 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Quỳnh Phụ đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người Lao Động