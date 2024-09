Bão số 3 Yagi vừa tan, Biển Đông lại xuất hiện dải hội tụ nhiệt đới "dị thường"

Cảnh báo dải hội tụ nhiệt đới gây mưa dông mạnh, nguy cơ lốc xoáy trên biển

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (14/9), dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 16-19 độ Vĩ Bắc kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh đang gây mưa rào và dông ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan.

Dự báo, ngày 14/9, ở vùng biển từ Ninh Thuận - Cà Mau có gió cấp 6, ngày có lúc cấp 7, giật cấp 8 - cấp 9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2 - 4m.

Phía nam khu vực giữa Biển Đông, khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - cấp 9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2 - 4m.

Ngoài ra, ngày và đêm 14/9, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau - Kiên Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8, đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 2.0m. Hiện nay, mực nước triều tại khu vực ven biển phía Tây của Nam Bộ đang ở mức cao, cần đề phòng mực nước dâng bất thường gây sạt lở đê biển.

Ảnh mây vệ tinh cho thấy khả năng dải hội tụ nhiệt đới khu vực giữa Biển Đông có thể hình thành vùng áp thấp trong những ngày tới. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Cảnh báo ngày và đêm 15/9, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía Nam của khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, riêng khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao 2,0-4,0m.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.

Dự báo tác động toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Chia sẻ xoay quanh vấn đề này với Thanh Niên , Th.S Lê Thị Xuân Lan (chuyên gia dự báo khí tượng thuỷ văn) cho hay, dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực Trung bộ và giữa Biển Đông đang mạnh dần lên. Một số mô hình dự báo cho rằng khoảng ngày 15/9 có thể mạnh lên thành một vùng áp thấp ngay giữa Biển Đông. Cũng không loại trừ khả năng vùng áp thấp này tiếp tục mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão . Vùng áp thấp này chủ yếu di chuyển về khu vực ven biển miền Trung trong khoảng thời gian từ 19 - 20/9. "Đây mới chỉ là những dự báo sớm, trong những ngày tới khả năng còn có nhiều thay đổi, người dân, đặc biệt là ngư dân, nên chú ý theo dõi các bản tin dự báo tiếp theo để phòng tránh những rủi ro thiên tai", bà Lan khuyến cáo.

Miền Bắc vừa hứng chịu cơn bão mạnh nhất 30 năm qua đổ bộ và sau bão số 3 Yagi là mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và đặc biệt là lũ trên các sông dâng cao gây ngập lụt nhiều nơi, thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Dự báo chi tiết thời tiết ngày 14/9 cả 3 miền

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Dự báo thời tiết khu vực này có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thời tiết có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo hôm nay có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm phía Bắc có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo còn khoảng 6-8 cơn bão/áp thấp nhiệt đới Trước đó, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, từ nay đến hết năm 2024 còn khoảng 6-8 cơn bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó khoảng 3-4 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Đáng chú ý ông Khiêm nhận định, với ảnh hưởng của La Nina, những tháng cuối năm nay, trên Biển Đông có thể xuất hiện bão dồn dập, dẫn đến mưa chồng mưa, lũ chồng lũ ở khu vực miền Trung nước ta, không loại trừ khả năng tháng 1/2025 vẫn còn xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực nam Biển Đông.

