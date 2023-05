Bắc Bộ sắp đón không khí lạnh sau đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ giảm đột ngột

Sáng 5/5, trả lời PV VTC News, TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia cảnh báo thiên tai và thời tiết cực đoan cho biết, sau đợt nắng nóng gay gắt diện rộng, có nơi nhiệt độ hơn 40 độ C, ngày 8/5, một đợt không khí lạnh sẽ tràn về Việt Nam nên khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ nền nhiệt giảm đột ngột, thời tiết mát mẻ.

"Trưa 7/5, nắng nóng còn xuất hiện ở hầu hết các vùng miền của nước ta nhưng tới tối cùng ngày, nhiệt độ giảm, sang ngày 8/5, thời tiết mát mẻ", TS Huy nói.

Một đợt không khí lạnh sắp tràn về nước ta. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

TS Nguyễn Ngọc Huy cho biết, trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi phía Bắc có thể giảm xuống khoảng 20 độ C, đồng bằng Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội giảm xuống 25 độ C.

Như vậy, sau một tuần nắng nóng, người dân miền Bắc, miền Trung sẽ trải qua một tuần kế tiếp thời tiết mát mẻ.

Tuy nhiên, việc chênh lệch nhiệt độ trong khoảng thời gian khá ngắn khiến cơ thể con người không kịp thích nghi, dễ ốm. Nền nhiệt đang cao mà có không khí lạnh về người dân cũng cần đề phòng mưa rào, mưa đá trong ngày 8/5 ở trung du miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ

Trước đó, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đón đợt không khí lạnh cuối mùa trong khoảng từ 24-26/4 gây rét ở một số nơi.

TS Nguyễn Ngọc Huy cho biết, thông thường, ngay trong mùa mưa bão tháng 8, tháng 9 cũng có thể có không khí lạnh tràn về nhưng không gây rét mà chỉ làm mát đi thời tiết nắng nóng, tuy nhiên bản chất vẫn là không khí lạnh tràn về nước ta.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc thông tin, trong những ngày cuối tháng 4 và đầu tháng 5 vẫn có những đợt không khí lạnh đan xen vào những đợt nắng nóng. Không khí lạnh tác động trong thời gian này là bình thường.

"Chúng tôi lưu ý, tác động của không khí lạnh trong tháng 4 và những ngày đầu tháng 5 thường có sự tranh chấp giữa không khí lạnh và không khí nóng nên có thể gây ra hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và các hiện tượng thiên tai khác kèm theo như mưa lớn, khả năng gây ra trượt lở đất đá ở vùng núi phía Bắc", ông Hưởng nói.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, lần đầu tiên trong năm 2023 nắng nóng đang xảy ra trên toàn quốc. Đây cũng là đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên ở Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội.

Ngày 4/5, Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C như Mường La (Sơn La) 40,2 độ C, Yên Châu (Sơn La) 40,4 độ, Phù Yên (Sơn La) 41,3 độ, Hòa Bình 40,5 độ, Quỳ Châu (Nghệ An) 40,8 độ, Tương Dương (Nghệ An) 41,7 độ, Quỳ Hợp (Nghệ An) 40,2 độ C… Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%.

Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%.

Nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt ở Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên khả năng kéo dài đến 7/5. Nắng nóng ở Đông Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ 7/5 giảm dần.

Tác giả: NGUYỄN HUỆ

Nguồn tin: Báo VTC News