Bac A Bank giành 02 giải thưởng lớn tại lễ trao giải “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2023”

HR Asia - Best Companies to Work for in Asia là giải thưởng vinh danh những Nơi làm việc tốt nhất Châu Á. Giải thưởng nhằm đánh giá và vinh danh những doanh nghiệp có chính sách nhân sự vượt trội, chế độ đãi ngộ hấp dẫn, môi trường làm việc hàng đầu và thường xuyên tổ chức các hoạt động nội bộ sôi nổi nhằm gắn kết nhân viên trong khu vực. Có mặt từ năm 2013, chương trình đã được tổ chức tại 16 quốc gia trong khu vực Châu Á gồm: Hồng Kông, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia, Thái Lan, Philippines, Indonesia,… Chương trình có mặt tại Việt Nam từ năm 2018.