Ngày 7/2, Á hậu Hoàng My lần đầu đăng ảnh tình cảm bên bạn trai cùng dòng trạng thái: "Will you be my Valentine?" (Anh sẽ là ngày lễ Tình nhân của em chứ).

Trong ảnh, Hoàng My tựa đầu vào vai nửa kia. Cô chụp bạn trai từ phía sau để giấu mặt.

Phía dưới bài đăng, Á hậu Thảo Nhi Lê để lại bình luận chúc mừng. Đáp lại, Hoàng My viết: "Destiny em ơi" (Định mệnh).

Á hậu Hoàng My công khai bạn trai. Ảnh: FBNV.

Nhiều bạn bè khác nói vui rằng một người kín tiếng như Hoàng My chắc hẳn quyết định công khai là sắp có tin vui.

Từ trước đến nay, Hoàng My được biết đến là người đẹp kín tiếng trong chuyện đời tư. Cô chưa từng công khai bạn trai. Vì thế, bức ảnh tựa đầu vào nửa kia của Hoàng My nhận được sự quan tâm của khán giả.

Đăng quang ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010, Hoàng My (sinh năm 1988) là một trong những người đẹp được khán giả yêu mến. Cô cũng là đại diện đầu tiên của Việt Nam tham dự hai đấu trường sắc đẹp lớn trên thế giới là Hoa hậu Hoàn vũ 2011 và Hoa hậu Thế giới 2012.

Hơn 10 năm kể từ ngày có ngôi vị, Hoàng My vẫn hoạt động chăm chỉ ở các đấu trường nhan sắc. Cô nhiều lần ngồi ghế ban giám khảo.

Hoàng My giành ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010. Ảnh: FBNV.

Ngoài công việc là một người mẫu, người đẹp, Hoàng My có đam mê với làm phim. Cô tốt nghiệp New York Film Academy tại Mỹ. Cô từng có gần 3 năm sống và làm việc về lĩnh vực này ở Israel.

Tác giả: An Vy

Nguồn tin: Báo Tiền Phong