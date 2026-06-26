6 thời điểm quý ông cần nói không với 'chuyện ấy'

Trong đời sống hôn nhân, tình dục được ví như sợi dây gắn kết vô hình, giữ lửa cho tình cảm vợ chồng luôn mặn nồng. Người ta thường bàn nhau làm sao để thăng hoa, làm sao để kéo dài cuộc yêu, nhưng ít ai để ý rằng chọn thời điểm cũng quan trọng không kém chọn kỹ năng.

Y học hiện đại và cổ truyền đều khẳng định, có những khoảnh khắc mà việc "gần gũi" không những không mang lại hạnh phúc mà còn bào mòn sức khỏe của phái mạnh. Để bảo vệ bản lĩnh đường dài, các quý ông cần biết từ chối khéo léo vào 6 thời điểm nhạy cảm dưới đây.

Không làm "chuyện ấy" sau khi uống nhiều rượu, bia

Nhiều người lầm tưởng một chút men say sẽ giúp cuộc yêu thêm phần nóng bỏng và phóng khoáng. Thực tế, rượu bia là "kẻ thù giấu mặt" của phong độ phái mạnh.

Khi cồn đi vào cơ thể, nó ức chế hệ thần kinh trung ương, làm giảm khả năng nhận thức và phản xạ. Rượu bia có thể gây giãn mạch máu, nhưng lại làm giảm lưu lượng máu đến "cậu nhỏ", dẫn đến tình trạng rối loạn cương dương hoặc xuất tinh sớm. Nguy hiểm hơn, yêu trong trạng thái say khướt làm tăng gánh nặng lên hệ tim mạch, dễ dẫn đến đột quỵ hoặc kiệt sức đột ngột.

Không làm "chuyện ấy" sau khi uống nhiều rượu, bia. (Ảnh minh họa)

Khi cơ thể căng thẳng, mệt mỏi, mắc bệnh

Sau một ngày dài lao động vất vả, chạy đua với áp lực công việc hoặc vừa trải qua một trận ốm, cơ thể người đàn ông cần được nghỉ ngơi để phục hồi năng lượng.

"Chuyện ấy" là một hoạt động tiêu tốn rất nhiều calo và đòi hỏi sự tham gia của toàn bộ các cơ quan: tim mạch, hô hấp, cơ xương khớp. Nếu cố gắng "trả bài" khi thể lực chạm đáy, quý ông sẽ dễ rơi vào trạng thái kiệt quệ, hôm sau tỉnh dậy với cơ thể ê ẩm, đầu óc mụ mị. Lâu dần, điều này tạo thành nỗi ám ảnh tâm lý, gây suy giảm ham muốn tự nhiên.

Sau khi ăn quá no hoặc đang quá đói

Ông bà ta có câu "no bụng đói con mắt", nhưng trong chuyện chăn gối, no hay đói đều là rào cản.

Lời khuyên: Thời điểm lý tưởng nhất là khoảng 1,5 đến 2 tiếng sau bữa ăn, khi thức ăn đã vơi và năng lượng đã được hấp thụ ổn định.

Vừa sau khi tập luyện thể thao cường độ cao

Tập thể dục rất tốt cho sinh lý, nhưng đó là câu chuyện của dài hạn. Còn ngay sau khi bạn vừa bước ra khỏi phòng gym với những bài tập nặng, hoặc vừa đá xong một trận bóng đá Lúc này, các nhóm cơ đang căng cứng, tim đập nhanh và cơ thể mất nước.

Việc tiếp tục lao vào một "trận chiến" khác đòi hỏi thể lực sẽ khiến hệ tim mạch quá tải, tăng nguy cơ chuột rút toàn thân hoặc tổn thương các dây chằng. Hãy để cơ thể nghỉ ngơi, tắm nước ấm phục hồi năng lượng ít nhất 1 tiếng trước khi nghĩ đến chuyện phòng the.

Khi tâm trạng đang stress, giận dữ hoặc lo âu

"Chuyện ấy" chỉ thực sự thăng hoa khi tinh thần được thả lỏng và có sự kết nối cảm xúc. Khi người đàn ông đang bực dọc, áp lực tiền bạc hay vừa cãi vã với bạn đời, lượng hormone cortisol (hormone căng thẳng) tăng cao sẽ ức chế sản sinh testosterone.

Lúc này, nếu cố thực hiện, cuộc yêu thường mang tính chất "giải tỏa" cơ học, thiếu sự tinh tế, dễ dẫn đến hành vi thô bạo hoặc kết thúc chóng vánh trong thất vọng. Nhịn yêu một đêm để trò chuyện, thấu hiểu nhau luôn là lựa chọn khôn ngoan hơn.

Khi một trong hai người đang gặp vấn đề viêm nhiễm

Đây là nguyên tắc an toàn tối thiểu nhưng lại thường bị ngó lơ. Khi nam giới đang bị viêm niệu đạo, bao quy đầu tổn thương, hoặc người vợ đang trong giai đoạn viêm nhiễm phụ khoa, việc quan hệ tình dục là điều "tối kỵ".

Sự ma sát không những làm vết thương nghiêm trọng hơn, gây đau đớn, mà còn là con đường ngắn nhất để vi khuẩn, nấm lây truyền chéo sang đối phương. Hãy kiên nhẫn đợi cho đến khi cả hai hoàn toàn khỏe mạnh.

Biết từ chối đúng lúc không phải là biểu hiện của sự yếu kém, mà là minh chứng của một người đàn ông trưởng thành, biết làm chủ bản thân và có trách nhiệm với sức khỏe của chính mình cũng như người bạn đời.

Tác giả: Thanh Thủy

Nguồn tin: giadinhonline.vn