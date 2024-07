5 nhóm dinh dưỡng giúp làn da luôn tươi trẻ như gái đôi mươi

Chất dinh dưỡng từ vitamin A

Nhờ đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ nên vitamin A thường được sử dụng trong các sản phẩm chăm sóc da để ngăn ngừa quá trình lão hóa. Chất dinh dưỡng này có tác dụng ngăn ngừa tác hại của ánh mặt trời thông qua việc làm gián đoạn quá trình phá vỡ collagen. Ngoài ra, vitamin A còn giúp tuyến dầu ở nang lông hoạt động bình thường và tăng tốc quá trình lành các vết thương hở. Nếu không đủ vitamin A, da có thể bị khô, ngứa và không bằng phẳng.

Ảnh minh họa

Có thể bổ sung vitamin A thông qua dầu gan cá, trứng, ngũ cốc, rau hay trái cây có màu cam, vàng, rau xanh.

Chất dinh dưỡng từ vitamin B

Vitamin nhóm B được biết đến khả năng giảm viêm, nên những là da bị mụn hay tình trạng da không ổn định cần được bổ sung nhóm chất dinh dưỡng này thường xuyên. Một số loại vitamin B, như Vitamin B3 giúp sáng và làm đều màu da. Trong khi đó, vitamin B5 giúp tăng cường chức năng của hàng rào bảo vệ da, giữ da không bị mất nước và tạo độ săn chắc. Ngoài ra, vitamin B7 hay còn gọi là biotin còn giúp móng và tóc chắc khỏe chắc khỏe, cũng như cải thiện mức năng lượng trong cơ thể.

Ảnh minh họa

Với Vitamin B3, bạn có thể bổ sung các loại hạt, quả hạch, các loại rau và thịt vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Bổ sung các loại hạt nguyên vỏ, quả bơ và thịt gà sẽ giúp tăng hàm lượng chất dinh dưỡng thuộc nhóm vitamin B5 cho cơ thể. Còn Vitamin B7 sẽ được cơ thể hấp thu qua quả óc chó, đậu phộng, ngũ cốc, sữa và lòng đỏ trứng gà.

Chất dinh dưỡng từ vitamin C



Đối với sức khỏe, vitamin C có công dụng tăng cường sức đề kháng tự nhiên, chống lại quá trình oxy hóa và tăng cường tổng hợp canxi trong cơ thể. Đối với da, nhóm chất dinh dưỡng này giúp làm sáng, tăng cường chống lại tổn thương tế bào gây ra bởi gốc tự do và tăng tổng hợp collagen để da săn chắc, có độ đàn hồi.

Ảnh minh họa

Những loại trái cây thuộc họ cam quýt như cam và chanh là nguồn vitamin C dễ tìm mà bạn có thể bổ sung vào cho cơ thể. Ngoài ra, bạn cũng có thể bổ sung chất dinh dưỡng này qua bông cải xanh, súp lơ, rau mầm, ớt chuông và các loại quả như đu đủ, dâu tây.

Chất dinh dưỡng từ Omega-3

Axit béo omega - 3 cung cấp hoạt động chống viêm mạnh mẽ, bảo vệ chống lại các bệnh về da như bệnh chàm, góp phần sửa chữa, cung cấp độ ẩm và độ đàn hồi cho da. Omega- 3 cũng giúp điều chỉnh mức độ của hormone căng thẳng cortisol, giúp ngăn ngừa sự hình thành nếp nhăn và giúp giữ cho làn da mịn màng. Omega-3 có trong quả óc chó, hạt chia, cây gai dầu, cá béo như cá hồi và cá thu...

Flavonoid

Flavonoid là một loại chất dinh dưỡng thực vật giúp cải thiện khả năng miễn dịch, giảm viêm và bảo vệ khỏi tác hại của tia UV từ ánh mặt trời. Các chất flavonoid có lợi cho tim cũng có thể thúc đẩy tuần hoàn, và đặc biệt là lưu thông vi mô đến các mao mạch trên da của bạn, mang lại làn da sáng mà tất cả chúng ta mong muốn. Flavonoid có trong hạt đậu nành, ca cao, quả mọng và trà xanh...

Những thực phẩm không tốt cho làn da mặt

Bên cạnh tìm hiểu ăn gì tốt cho da mặt và bổ sung các thực phẩm này vào trong thực đơn hằng ngày, để có được hiệu quả nhanh chóng và rõ rệt, bạn cần tránh một số lối sinh hoạt và ăn uống không có lợi cho làn da bao gồm:

+ Các thực phẩm giàu chất béo như chất béo bão hòa (có trong thịt, bơ, dầu cọ, dầu dừa, phô mai, mỡ) và chất béo chuyển hóa (trans fat) trong các thực phẩm nướng, chiên rán, và đồ ăn vặt đóng gói như bim bim, bánh qui, bánh xốp. Sử dụng quá mức các loại chất béo này có thể dẫn đến tình trạng thừa cân và béo phì, ảnh hưởng đến độ đàn hồi và màu sắc của làn da.

+ Thực phẩm chứa nhiều đường như bánh kẹo, nước ngọt, ngũ cốc tinh chế, và sữa đặc có đường có thể gây tăng cân và làm cho làn da trở nên chảy xệ.

+ Các thực phẩm như rượu, bia, thuốc lá, cà phê, đồ ăn cay, và thức ăn mặn không tốt cho sức khỏe và có thể làm khô da.

Qua những thực phẩm cung cấp vitamin và dưỡng chất có lợi cho làn da, bạn có thể lên thực đơn và bắt đầu ngay hôm nay để có một làn da mặt rạng rỡ và tràn đầy sức sống. Ngoài việc duy trì chế độ dinh dưỡng cân đối, bạn cần duy trì vệ sinh da, đảm bảo giấc ngủ đủ giấc, bổ sung nước đầy đủ, thường xuyên vận động, và bảo vệ da khỏi tác động của tia UV khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời để có được hiệu quả nhanh chóng.

Tác giả: Hoàng Ly

Nguồn tin: giadinhonline.vn