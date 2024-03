Xe tải và xe khách va chạm khiến 1 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h50 cùng ngày, xe ô tô tải BKS 81C - 116.23 do Hồ Hữu Nh. (SN 1989, trú tỉnh Nghệ An) điều khiển theo hướng Tây Đông, qua tuyến ĐT638 thuộc địa phận thôn Lạc Sơn (xã Mỹ Trinh) thì xảy ra va chạm với xe ô tô khách BKS 77B - 026.33 do Nguyễn Minh Khôi (SN 1984, trú thị trấn Tăng Bạc Hổ, huyện Hoài Ân, Bình Định) điều khiển theo hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú tông mạnh khiến Nh. tử vong tại chỗ, Khôi bị thương đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, 2 phương tiện hư hỏng nặng.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Đức Hồ

Nguồn tin: congly.vn