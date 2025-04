Xác minh thi thể nam giới cởi trần bên bờ sông Hồng

Ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đang tiến hành xác minh vụ chết người xảy ra ngày 22/3/2025, tại mép bờ sông Hồng thuộc xóm 1, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì.

Ảnh minh họa.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 22/3/2025, Công an xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Trọng Hải Quân (SN 1999, trú tại xã huyện Thanh Chương, Nghệ An; chỗ ở hiện nay: xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) về việc phát hiện 1 xác chết nằm tại mép bờ sông Hồng thuộc xóm 1, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Anh Quân đã chụp ảnh nạn nhân sau đó đến Công an xã Yên Mỹ trình báo vụ việc.

Nạn nhân là nam giới, khoảng 25 - 30 tuổi, tóc đen, cắt ngắn, cụt 1/3 cánh tay phải, vùng lưng có hình xăm, mặc ngoài quần soóc bò màu đen, không mặc áo. Hiện nay chưa xác định được danh tính của nạn nhân.

Để phục vụ công tác xác minh làm rõ nội dung vụ chết người nêu trên, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị ai biết thông tin về người đàn ông trên, cung cấp cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội.

Mọi thông tin cung cấp về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, qua số điện thoại: 0.936.106.493, gặp điều tra viên Âu Hải Ninh và anh Hoàng Văn Vũ, Cán bộ điều tra thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội.

Tác giả: Gia Đạt

Nguồn tin: kienthuc.net.vn