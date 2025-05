Xã Hạnh Dịch, Quế Phong, Nghệ An tan hoang sau lũ quét

Trong tỉnh

Từ 17h ngày 28 đến 5h sáng ngày 29/5, trên địa bàn huyện Quế Phong (Nghệ An) liên tục có mưa to đến rất to. Khoảng 21h ngày 28/5, tại xã Hạnh Dịch của huyện biên giới này đã xuất hiện lũ quét, sạt lở đất khiến nhiều hộ dân không kịp trở tay. 3 ngôi nhà cùng nhiều tài sản của người dân bị lũ cuốn trôi.