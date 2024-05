Vụ sạt lở làm 3 cháu nhỏ tử vong: Chủ nhà vừa bới lớp đất vừa kêu "cứu con em với"

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h00 đêm ngày 12/5, tại địa bàn thôn 6, xã Ba Trại. Vụ sạt lở khiến bức tường nhà đổ vào phía trong gây thương vong nghiêm trọng.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để cứu nạn, cứu hộ.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định là do trên địa bàn xã Ba Trại có mưa lớn, lượng nước dồn về phần tường nhà (không có rãnh thoát nước) phía tà ly dương dẫn đến việc tường nhà đổ vào phía trong gây tử vong cho các nạn nhân.

Danh tính của 3 cháu nhỏ được xác định là cháu L.T.T. (2021) và L.K.N (2021), cả 2 cùng trú tại thôn Cẩm An, xã Cẩm Lĩnh, Ba Vì; T.T.A.D (SN 2019), trú tại xã Ba Trại.

Trao đổi với chúng tôi, chị Đoàn Thị Hương (trú tại thôn 6, xã Ba Trại, Ba Vì), một người dân gần nơi xảy ra vụ việc cho biết: “Tối qua, tôi vừa dạy học cho các cháu xong thì mưa to quá, các cháu không về được nên vẫn ở lại trú mưa. Lúc sau khoảng 22h00, bố các cháu thuê taxi đến đón. Thời điểm bấy giờ, chị hàng xóm chạy sang nhà tôi bảo chị ơi sang cứu nhà em với.

Tôi cùng chồng chạy sang xem thì thấy có một số cháu khóc, nhìn vào bên trong thì thấy toàn bộ bức tường đã sập đổ xuống. Tôi thấy chú V. chủ nhà vừa bới đất, vừa khóc kêu cứu con em với, con em bị vùi trong này rồi”.

Tại đây, chị Hương nhìn thấy một cháu nhỏ đang bị khối gạch lớn đè lên chân, bố mẹ của cháu bé đang cố gắng nhấc lên nhưng không được. Thấy vậy, chị Hương chạy vào giúp đỡ nhưng bất thành.

Chị Đoàn Thị Hương

“Khối gạch nặng quá, chúng tôi nhấc lên không được. Tôi liền chạy về nhà tìm xà beng, cuốc để nâng khối gạch lên nhưng không có. Sau đó, tôi chạy sang nhà hàng xóm hô hoán mọi người sang cứu giúp và nhờ bác hàng xóm báo cho cơ quan công an. Lúc sau công an có mặt tại hiện trường để cứu các cháu ra nhưng các cháu không qua khỏi”, chị Hương bần thần kể lại.

Cũng theo chị Hương cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, có một số cháu bé được bố mẹ kịp bế ra ngoài trong trạng thái hoảng sợ.

“Thời điểm xảy ra sự việc, có khoảng 8 đến 9 cháu nhỏ. 4 đến 5 cháu bé được bố mẹ kịp thời bế con ra ngoài, tinh thần hoảng sợ, mặt tái mét ôm chặt các bé. Một cháu bị khối gạch đè lên chân, còn lại 3 cháu bị bức tường đè lên”, chị hương cho hay.

“Khu kinh doanh hoạt động vui chơi này mở được khoảng một năm. Chỗ sạt lở trên là một bờ cao, dưới là người ta xây, như mọi năm nước hay ngấm vào, còn việc không may đổ tường là do trời hôm qua mưa to quá”, chị Hương chia sẻ thêm.

Người dân không khỏi xót xa cho vụ tai nạn xảy ra bất ngờ

Chia sẻ với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Quế (74 tuổi, mẹ của chị Hương) cho biết: “Tối hôm qua trời mưa lớn, tôi đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng sập tường nhưng không rõ ở đâu. Lúc đầu tôi cứ tưởng là ở nhà mình nhưng không phải. Một lúc sau con gái tôi chạy sang mặt hốt hoảng, bảo mẹ ơi sang cứu người ta, có người chết”.

Thời điểm bấy giờ, bà Quế cùng cô con gái tìm cuốc, xẻng, xà beng để sang cứu giúp nhưng không thấy.

“Tôi chạy sang thì thấy đất đá vùi lấp kín, bố mẹ của một vài cháu chỉ biết khóc”, bà Quế nói.

Cũng theo một số người dân nơi đây cho biết, vào các ngày nghỉ cuối tuần, các gia đình thường đưa các cháu nhỏ ra đây chơi, đông nghịt.

“Thường các cháu đến đây vui chơi đến khoảng 21h30 là về, nhưng do hôm đó trời mưa lớn nên phải trú lại. Tối hôm qua trời mưa to, sự việc xảy ra vào tối muộn nên tôi cũng không rõ. Sáng nay được mọi người kể thì mới biết”, một người dân cho hay.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

