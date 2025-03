Vụ giả giấy tờ gian lận tuổi: CLB SLNA đề nghị công an rà soát tất cả cầu thủ

Ngày 24/3, ông Hồ Lê Đức, Tổng giám đốc CLB Sông Lam Nghệ An cho biết, đơn vị đã làm công văn gửi sang Công an tỉnh Nghệ An nhờ điều tra lý lịch của tất cả cầu thủ trẻ đang ăn tập ở đội.

2 đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh CANA.

Động thái này xuất phát từ việc Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Nguyễn Thị Tú (SN 1984) về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và đối tượng Trần Quốc Dũng (SN 1971) về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Các đối tượng trên đã cấu kết với nhau thực hiện hành vi làm giả các loại hồ sơ, giấy tờ như giấy khai sinh, học bạ... để cầu thủ trẻ được đủ điều kiện xét tuyển, tập luyện, thi đấu tại CLB Sông Lam Nghệ An.

Lý giải về những trường hợp không bị phát hiện, ông Đức cho biết SLNA tuyển cầu thủ trẻ thường căn cứ vào giấy khai sinh, CCCD. Còn học bạ không nằm trong hồ sơ để sơ tuyển. Vì vậy, gia đình đã nhờ Hiệu trưởng làm giả học bạ nên qua mặt được CLB.

"Nhờ cơ quan chức năng có thẩm quyền rà soát lại độ tuổi của các cầu thủ sẽ tránh được việc kiện cáo như tình trạng vừa qua. Quan trọng hơn, việc này cũng sẽ không ảnh hưởng đến tương lai cũng như lỡ mất cơ hội phát triển của các em", ông Đức nói.

Các đối tượng đã làm giả học bạ để qua mặt CLB. Ảnh CANA.

Theo Tổng giám đốc CLB Sông Lam Nghệ An, tất cả các cầu thủ trẻ khi được tuyển vào đều có năng khiếu vượt trội, sau khi trải qua những bài tập khắc nghiệt mới được chọn để thi đấu tại các giải U. Hơn nữa, việc làm giả giấy tờ là của người lớn, vậy nên không có lý do gì để đuổi các em ra khỏi CLB.

"Sau khi có kết quả, CLB sẽ sắp xếp các em ăn tập theo đúng độ tuổi. Thời điểm các em không đáp ứng được giáo án của ban huấn luyện thì mới đưa về với gia đình", ông Đức cho biết thêm.

Vì vậy, đối với trường hợp cháu của đối tượng Nguyễn Thị Tú vừa gian lận tuổi trên, phía CLB cũng đã chuyển cầu thủ trẻ này về tập luyện đúng với lứa tuổi của mình chứ không sa thải.

Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ SLNA hiện đào tạo hơn 200 vận động viên các lứa từ U9 đến U21. Ảnh VFF.

Được biết, ngoài đội 1 đang thi đấu ở V-League, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An hiện đào tạo hơn 200 vận động viên các lứa từ U9 đến U21. Hàng năm, tỉnh Nghệ An trích ngân sách gần 30 tỷ đồng chi trả các chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên và vận động viên.

Liên quan đến vụ việc, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An đã yêu cầu CLB Sông Lam Nghệ An báo cáo sự việc, đồng thời thành lập đoàn kiểm tra công tác đào tạo trẻ, rà soát hồ sơ vận động viên.

Tuy nhiên, CLB SLNA cũng là đơn vị từng nhiều lần bị kỷ luật do sử dụng cầu thủ không đúng độ tuổi. Ảnh AFF.

CLB Sông Lam Nghệ An là lò đào tạo bóng đá hàng đầu Việt Nam, tuy nhiên từng nhiều lần dính đến nghi vấn liên quan đến tuổi của cầu thủ ở giải trẻ.

Mới đây, ngày 9/9/2024, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có các quyết định kỷ luật đội bóng U11 SLNA và Trưởng đoàn, HLV trưởng của đội bóng này do đăng ký và sử dụng cầu thủ không đúng độ tuổi quy định tại giải bóng đá U11 toàn quốc Cúp Nestlé Milo 2024.

Cụ thể, đội U11 SLNA bị phạt 10 triệu đồng, bị thu hồi toàn bộ danh hiệu, Cup, huy chương và tiền thưởng tại giải U11 toàn quốc 2024. Ngoài ra, trưởng đoàn Trần Quang Dũng và HLV Nguyễn Quang Thọ bị cấm tham gia các giải đấu do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức trong 2 năm.

