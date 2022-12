Vụ 3 nam sinh lớp 8 nghi xâm hại nữ sinh lớp 6: Theo dõi tâm lý học sinh cả trường

Trường THCS Nghĩa Thắng đang tập trung giảng dạy và quan tâm ổn định tâm lý học sinh - Ảnh: T.M

Ngày 15-12, chính quyền huyện Tư Nghĩa chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng ban giám hiệu Trường THCS Nghĩa Thắng (tại xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) trấn an, ổn định và theo dõi diễn biến tâm lý của học sinh. Đặc biệt là 4 trường hợp liên quan đến vụ "ba nam sinh lớp 8 nghi xâm hại một nữ sinh lớp 6 ngay trong trường học".

Theo đó, UBND huyện Tư Nghĩa chỉ đạo trong lúc chờ cơ quan điều tra có kết luận cuối cùng vụ việc, ban giám hiệu nhà trường cần tập trung theo dõi tinh thần của toàn thể học sinh, ba nam sinh và nhất là nữ sinh nghi bị xâm hại tình dục.

Thầy Nguyễn Phúc Lộc, hiệu trưởng Trường THCS Nghĩa Thắng, cho biết giáo viên tại trường hiện đang quan tâm tới tâm sinh lý các em học sinh. Theo dõi diễn biến và thường xuyên trò chuyện, động viên tinh thần.

"Với trách nhiệm, tình thương yêu của nhà giáo, chúng tôi luôn quan tâm đến các em. Sau thông tin rất sốc vừa xảy ra, tâm lý của giáo viên, học sinh bị ảnh hưởng. Trong các tiết học, giờ sinh hoạt, tất cả giáo viên tại trường đều dành thời gian chia sẻ, ổn định tinh thần các em", thầy Lộc nói.

Theo thầy Lộc, hiện tại tâm lý bốn học sinh liên quan đến vụ việc cơ bản ổn định, các em tham gia học tập và vui chơi bình thường. Bốn em đang được nhà trường phối hợp với giáo viên quan tâm tối đa mọi vấn đề.

Không chỉ giáo viên, học sinh Trường THCS Nghĩa Thắng, sự việc đã tạo cú sốc cho người dân địa phương. Những lo lắng về sự an toàn của con em mình trong thời gian tham gia học tập, đã đè nặng tâm lý của nhiều bậc cha mẹ.

Chị Bích, có con đang học tại 2 trường học tại xã Nghĩa Thắng, cho biết rất đau xót trước thông tin. Vì ở cùng xã nên gần như cha mẹ của các em liên quan đến vụ việc đều biết nhau, nỗi buồn lại nhiều hơn. Sự việc gây xôn xao và tất cả đều biết.

"Sau vụ việc, thật sự tôi rất lo lắng. Thật sự là tâm lý rất nặng nề. Các con ăn chưa no lo chưa tới, khi xảy ra sự việc sẽ để lại di chứng tâm lý nặng nề. Bây giờ, tôi tạm gác lại nhiều việc không cần thiết để ở nhà trò chuyện cùng con. Bởi cháu cũng hỏi tôi chuyện đó", chị Bích nói.

Trước đó, ngày 3-12, phụ huynh của một nữ sinh lớp 6 trong lúc trò chuyện cùng con đã nghe cháu kể việc mình bị ba nam sinh lớp 8 xâm hại tình dục. Phụ huynh sau đó đã báo cáo sự việc với ban giám hiệu Trường THCS Nghĩa Thắng.

Nhận thông tin, nhà trường báo sự việc cho công an. Ngày 6-12, Công an huyện Tư Nghĩa tiếp nhận và làm việc ban đầu. Trong ngày, toàn bộ hồ sơ liên quan được chuyển cho Công an tỉnh Quảng Ngãi thụ lý điều tra.

Bước đầu xác minh, vụ việc xảy ra vào giữa tháng 11, ở nhà vệ sinh trong Trường THCS Nghĩa Thắng.

