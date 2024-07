Vợ Đặng Văn Lâm có động thái lạ sau hơn 1 tuần kết hôn, chuyện gì đây?

Cách đây ít giờ, Yến Xuân - vợ Đặng Văn Lâm bất ngờ đăng tải hình ảnh một cánh đồng cỏ, đính kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý khiến mạng xã hội được phen xôn xao.

"The reality is that no one is coming to save you or fix your life. It's all up to you", Yến Xuân viết. (Tạm dịch: Thực tế là không có ai đến cứu bạn hay sửa chữa cuộc sống của bạn. Tuỳ bạn).

Không rõ ý nghĩa phía sau dòng chữ này là gì nhưng động thái của vợ Đặng Văn Lâm vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Đông đảo khán giả xôn xao và đặt nghi vấn về việc Yến Xuân đang gặp chuyện buồn hay áp lực gì đó trong cuộc sống.

Yến Xuân đăng tải dòng trạng thái lạ sau 1 tuần về chung nhà với Đặng Văn Lâm.



Ngày 7/7, hôn lễ của Đặng Văn Lâm - Yến Xuân chính thức diễn ra tại một bãi biển lãng mạn. Sự kiện này được diễn ra khá kín đáo, không công bố rầm rộ và chỉ có sự góp mặt của hai bên gia đình cùng những bạn bè, đồng nghiệp thân thiết của đôi bên. Sau khi hôn lễ kết thúc, những hình ảnh ngọt ngào của Yến Xuân - Đặng Văn Lâm mới chính thức được nàng WAG đăng tải trên trang cá nhân. Từng khoảnh khắc này đều thu về nhiều lượt yêu thích cùng lượng bình luận tương tác khủng.

Lễ cưới của Đặng Văn Lâm - Yến Xuân diễn ra khá kín đáo, không rầm rộ.



Được biết, trước khi về chung một nhà, cặp đôi đã hẹn hò kín tiếng trong 6 năm ròng. Mối quan hệ này chỉ được công bố không lâu trước khi cả hai kết hôn. Giữ kín kẽ là thế nhưng nếu theo dõi kỹ, công chúng không khó nhận định mối quan hệ của Đặng Văn Lâm và Yến Xuân chỉ đơn thuần là bạn bè.

Cả hai lộ loạt "hint" hẹn hò chất lượng như đi du lịch chung, cùng chụp hình tại một địa điểm. Thậm chí, Yến Xuân còn nhiều lần xuất hiện tại sân bóng để ủng hộ Đặng Văn Lâm.



Tác giả: Tie Nguyên

Nguồn tin: saostar.vn