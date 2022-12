VinBigData ra mắt nền tảng trí tuệ nhân tạo đa nhận thức VinBase

GS. Vũ Hà Văn - Giám đốc khoa học VinBigData - chia sẻ về mục tiêu đưa AI và BigData ứng dụng sâu rộng vào đời sống người Việt.

Đây là một trong những nền tảng tiên phong tại Việt Nam đưa Trợ lý ảo tới gần hơn với các doanh nghiệp, giúp nâng cao chất lượng dịch vụ và mang đến trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.

VinBase là nền tảng Trí tuệ nhân tạo đa nhận thức toàn diện giúp doanh nghiệp dễ dàng lựa chọn, tùy chỉnh, tích hợp, sử dụng các giải pháp AI dựa trên nhu cầu thực tế. Theo đó, doanh nghiệp và các nhà phát triển phần mềm có thể lựa chọn VinBase dưới dạng công nghệ lõi để phát triển thành các sản phẩm mang thương hiệu riêng, hoặc lựa chọn các sản phẩm cuối đã được VinBigData phát triển đầy đủ tính năng để tích hợp vào hệ thống và sử dụng ngay.

Các doanh nghiệp có thể sử dụng VinBase để tạo lập và quản lý các trợ lý ảo đa kênh, gia tăng trải nghiệm khách hàng trên mọi điểm chạm.

Ứng dụng VinBase, doanh nghiệp có thể dễ dàng tạo lập và quản lý các Trợ lý ảo trên nhiều kênh giao tiếp như: Trợ lý ảo kênh văn bản (VinBase Chatbot), Trợ lý ảo kênh tổng đài (VinBase Callbot), Trợ lý ảo toàn diện cho doanh nghiệp (VinBase Virtual Assistant - Trợ lý ảo ViVi) hay các APIs tùy chỉnh (VinBase APIs) bao gồm: Nhận dạng tiếng nói tự động (ASR), Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), Tổng hợp giọng nói (TTS), Sinh trắc học giọng nói (Voice Biometrics) và Phân tích quan điểm (Sentiment Analysis)… Điểm nổi bật của VinBase là được phát triển dựa trên những công nghệ giọng nói thế hệ mới nhất như Sinh trắc học giọng nói, Phân tích quan điểm, Công nghệ khử nhiễu, Chuyển đổi giọng nói cùng hệ tri thức được xây dựng từ hơn 100 lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Những lợi thế này cho phép VinBase cung cấp sản phẩm tới người dùng theo hướng dịch vụ dựa theo nhu cầu (SaaS) mà không cần nhiều dữ liệu đầu vào để thiết lập, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí. Tại thị trường Việt Nam, VinBase hiện là nền tảng Trí tuệ nhân tạo đa nhận thức duy nhất hỗ trợ đa ngôn ngữ, với hơn 100 ngôn ngữ khác nhau. Các sản phẩm thuộc nền tảng VinBase đã và đang được triển khai trong một số lĩnh vực, hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp trong hoạt động chăm sóc khách hàng, tối ưu hiệu quả kinh doanh và mang đến cho người dùng những trải nghiệm mới mẻ, khác biệt. Cụ thể, Trợ lý ảo ViVi đã được tích hợp trên những chiếc ô tô điện VinFast VF e34 và VF 8, giúp định hình khái niệm ô tô điện thông minh tại Việt Nam. Trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng, Trợ lý ảo AI Bot thế hệ mới đã được Ngân hàng Á Châu (ACB) sử dụng từ tháng 10/2022, cung cấp cho hàng triệu khách hàng những thông tin về ưu đãi, các khoản vay hoặc gửi, vị trí chi nhánh/cây ATM gần nhất và các thông tin tài chính khác. ​Trong lĩnh vực Bất động sản, Trợ lý ảo Vinhomes giúp nâng cao trải nghiệm đặc quyền cho cư dân và khách hàng Vinhomes, giúp khách hàng có thể dễ dàng truy xuất thông tin bằng chính giọng nói của mình.

Chia sẻ về sự ra đời của nền tảng VinBase, Giáo sư Vũ Hà Văn - Giám đốc khoa học VinBigData cho biết: “Xu hướng chuyển đổi số và giao tiếp không chạm hậu đại dịch đã mở ra tiềm năng cho các sản phẩm ứng dụng công nghệ giọng nói. Với nguồn dữ liệu lên tới hơn 30.000 giờ giọng nói đặc trưng của người Việt, VinBigData mong muốn mang lại những sản phẩm Trợ lý ảo dành cho người Việt đúng nghĩa, có thể hiểu được Tiếng Việt bất kể vùng miền và hội thoại tự nhiên như giao tiếp hàng ngày. VinBase chính là nền tảng mở ra kỷ nguyên công nghệ mới, giúp ứng dụng sâu rộng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn vào mọi lĩnh vực, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và nâng tầm trải nghiệm của người Việt”. Việc hoàn thiện và chính thức ra mắt nền tảng VinBase đánh dấu một bước tiến lớn của VinBigData trên hành trình hiện thực hóa sứ mệnh “Công nghệ Việt - Vì tương lai Việt”, tiến tới mục tiêu trở thành Công ty về Dữ liệu lớn và Trí tuệ nhân tạo số 1 Việt Nam, với chất lượng đạt chuẩn thế giới.

VinBase là nền tảng Trí tuệ nhân tạo đa nhận thức toàn diện được phát triển từ hàng chục triệu mẫu dữ liệu giọng nói, và liên tục được làm giàu hàng ngày, hàng giờ, cùng các công nghệ AI tiên tiến. Nền tảng cung cấp các giải pháp ứng dụng công nghệ Xử lý Ngôn ngữ và Tiếng nói, đồng thời hỗ trợ khách hàng tạo lập Trợ lý ảo chỉ với vài thao tác đơn giản. Nền tảng có thể ứng dụng đa lĩnh vực, hỗ trợ hoạt động kinh doanh và vận hành, giúp tối ưu chi phí và tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp.

