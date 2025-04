VIDEO: Đoàn cứu hộ Việt Nam tìm thấy nạn nhân đầu tiên trong vụ động đất tại Myanmar

Your browser does not support the video tag.

Lực lượng cứu hộ của Bộ Công an tìm kiếm các nạn nhân. Video: C07

Tối 31-3, tin từ Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (C07, Bộ Công an) cho biết Đoàn cứu hộ Bộ Công an đã tìm thấy một thi thể bé trai 10 tuổi bị mắc kẹt trong đống đổ nát tại Myanmar.

Theo C07, chiều cùng ngày, Đoàn cứu hộ, Bộ Công an đã tổ chức hoạt động tìm kiếm cứu nạn tại tòa nhà 4 tầng, diện tích 200 m2 bị với 24 phòng ngủ bị sập đổ ở thị trấn Zabuthiri gần thủ đô Naypydaw (Myanmar). Qua khảo sát đã phát hiện 2 nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát, trong đó có 1 trẻ em.

Lực lượng cứu hộ của Bộ Công an tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: C07

"Đoàn công tác đã tiếp cận vào chiều cùng ngày, sau khi ăn tối nhanh, thành viên đã tiếp tục vào công tác nạn, cứu hộ, tìm kiếm các nạn nhân. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, tổ công tác đã tìm thấy thi thể bé trai 10 tuổi tại tầng 1 trong tòa 4 tầng"- đại diện C07 thông tin.

Lực lượng cứu hộ ăn bữa tối nhanh để tiếp tục công việc. Ảnh: C07

Tại hiện trường, Đại tá Nguyễn Minh Khương, Trưởng Đoàn Công tác Bộ Công an, cho biết cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Công an đang chạy đua với thời gian, triển khai một số thiết bị hiện chuyên dụng nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ theo đúng tinh thần "thương người như thể thương thân" "giúp bạn như giúp mình", "coi thiệt hại của bạn như thiệt hại của mình".

Chính quyền Myanmar cho biết hiện khoảng 1.700 người đã thiệt mạng, 3.400 người bị thương và hơn 300 người mất tích sau trận động đất mạnh 7,7 độ.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá cuộc khủng hoảng ở Myanmar là tình trạng khẩn cấp mức độ 3, cấp cao nhất trong Khung ứng phó khẩn cấp.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người lao động