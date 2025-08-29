Vì sao thí sinh thi 28,1 điểm bị rớt, người 26,25 lại đậu đại học?

Thí sinh tại TP.HCM dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Thống kê từ danh sách thí sinh trúng tuyển ngành y khoa Trường đại học Y Hà Nội, có 400 thí sinh trúng tuyển ngành này. Trong đó có 166 thí sinh không có điểm cộng, chiếm 41,5%.

234 thí sinh có điểm cộng (chiếm 48,5%), hầu hết trong số này là thí sinh thuộc khu vực 3 (không được cộng điểm ưu tiên khu vực) và khu khu vực 2 (cộng 0,25 điểm khu vực và tính theo công thức điểm thi càng cao điểm ưu tiên giảm dần).

Trường đại học Y Hà Nội cộng điểm cho 2 đối tượng: có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (cộng từ 1 - 2 điểm), và thí sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia nhưng không sử dụng quyền tuyển thẳng (cộng từ 1 - 3 điểm).

Kết quả có hơn 230/400 thí sinh trúng tuyển có điểm cộng. Điều này đẩy điểm xét tuyển của thí sinh lên cao, có 48 thí sinh có điểm xét tuyển tuyệt đối. Thậm chí nhiều thí sinh có điểm xét tuyển lên đến 31,5 điểm (nhưng trường chỉ lấy điểm xét tuyển tối đa 30).

Cũng từ danh sách này, có 41 thí sinh khu vực 2 nông thôn trúng tuyển, trong đó có 8 thí sinh có điểm cộng, số còn lại trúng tuyển bằng điểm thi thực tế hoặc một ít điểm ưu tiên khu vực. Bên cạnh đó có một ít thí sinh khu vực 1 trúng tuyển.

Chẳng hạn một thí sinh khu vực 2 nông thôn thi được 28 điểm, theo công thức tính điểm ưu tiên, thí sinh này được cộng 0,13 điểm khu vực, vừa đủ điểm chuẩn ngành y khoa.

Trong khi đó một thí sinh khu vực 3, không được cộng điểm ưu tiên thì được 26,25 điểm, cộng 2 điểm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế nên có tổng điểm xét tuyển 28,25, dư điểm chuẩn vào trường. Cùng lúc đó, một thí sinh khác ở khu vực 3, không có điểm cộng, thi 28,12 điểm vẫn rớt.

Nhiều thí sinh có điểm thi rất cao, không nhờ điểm cộng vẫn trúng tuyển. Tuy nhiên không ít thí sinh có điểm cộng mới đủ điểm chuẩn.

Phần lớn thí sinh có điểm cộng trúng tuyển vào Trường đại học Y Hà Nội đều ở khu vực thành thị - Ảnh: M.G.

Tại ngành y khoa Trường đại học Y Dược TP.HCM, chênh lệch có điểm cộng và không có điểm cộng càng lớn hơn. Trong tổng số 434 thí sinh trúng tuyển, 153 thí sinh không có điểm cộng, chiếm 35%, số thí sinh có điểm cộng chiếm 65%.

Tuy nhiên điểm cộng từ chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế của Trường đại học Y Dược TP.HCM thấp hơn nhiều Trường đại học Y Hà Nội.

Trong số 281 thí sinh có điểm cộng tại Trường đại học Y Dược TP.HCM chỉ có 7/34 thí sinh khu vực 2 nông thôn.

Ngành y khoa Trường đại học Y Dược TP.HCM có 7 thí sinh có điểm xét tuyển 30. Trong số 7 thí sinh có tổng điểm 30, chỉ có thí sinh duy nhất năm nay đạt 30/30 điểm 3 môn, 6 thí sinh còn lại có điểm cộng, nhiều thí sinh có điểm xét tuyển vượt 30 (trường chỉ tính đến thang 30).

Trúng tuyển vào ngành y khoa Trường đại học Y Dược TP.HCM có điểm cộng phần lớn ở khu vực thành thị - Ảnh: M.G.

Kết quả thống kê từ ngành y khoa hai trường cho thấy: số lượng thí sinh khu vực 2 nông thôn trúng tuyển rất ít. Đa số trung tuyển là thí sinh khu vực 2, khu vực 3. Số thí sinh có điểm cộng áp đảo và đa số đến từ khu vực thành thị. Một phần do thí sinh được cộng điểm chứng chỉ ngoại ngữ.

Một thí sinh trúng tuyển vào ngành y khoa Trường đại học Y Hà Nội có điểm thi 26,5, được 1,75 điểm cộng, tổng điểm xét tuyển 28,25.

Cũng với thí sinh này, nếu xét tính theo công thức tính điểm ưu tiên khu vực thì 1,75 điểm còn 0,82, tổng điểm 27,31 và không trúng tuyển. Với thí sinh khu vực 2 nông thôn, thi được 26,5 điểm, điểm ưu tiên khu vực được hưởng 0,23, tổng điểm 26,73 điểm.

Việc giữ nguyên điểm cộng khiến điểm xét tuyển thực tế nhiều thí sinh vượt 30 điểm và ảnh hưởng đến nguyên tắc công bằng trong tuyển sinh đại học năm nay.

Tác giả: Minh Giảng

Nguồn tin: tuoitre.vn