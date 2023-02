Va chạm với xe mô tô, xe ô tô khách lao đầu xuống ruộng

Ngày 1/2, Trạm CSGT Đakrông (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa một xe ô tô khách và một xe mô tô.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: MXH.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 8h10’ cùng ngày, tại Km3+200/QL9 (đoạn thuộc xã Cam Thủy, Cam Lộ, Quảng Trị).

Lúc này, xe ô tô khách do ông Trương Văn Mỹ (44 tuổi; trú tại Nghi Lộc, Nghệ An) điều khiển theo hướng xã Cam Thủy đi QL1A xảy ra va chạm với xe mô tô 74G1-033.02 do ông Nguyễn Văn Thạnh (54 tuổi; trú tại xã Thanh An, Cam Lộ, Quảng Trị) điều khiển đang đi cùng chiều phía trước.

Hậu quả, va chạm khiến ông Thạnh bị chấn thương phần đầu, 2 phương tiện hư hỏng, phần đầu ô tô khách nằm ở mép ruộng.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nói trên.

Tác giả: NGHĨA VĂN

Nguồn tin: daidoanket.vn