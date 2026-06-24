Trường hợp nào sinh viên không được hưởng chính sách giảm học phí?

Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Tài chính. Ảnh: UEF

Năm 2021, sinh viên Thanh Hằng học đến năm thứ 2 tại trường cao đẳng thì bị xử lý học vụ do trễ học phí, vắng thi. Năm 2024, sinh viên quay trở lại học với vai trò sinh viên mới, thi lại đầu vào, xét tuyển như người mới thì có thuộc đối tượng được giảm học phí không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Khoản 8 Điều 19 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP quy định: "Không áp dụng chế độ miễn, giảm, hỗ trợ học phí và hỗ trợ chi phí học tập trong thời gian người học bị kỷ luật ngừng học hoặc buộc thôi học, bảo lưu, học lưu ban, học lại, học bổ sung…".

Khoản 6 Điều 19 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP quy định: "Không áp dụng chế độ miễn, giảm, hỗ trợ học phí đối với người học trong trường hợp đã hưởng chế độ này tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc cơ sở giáo dục đại học, nay tiếp tục học thêm ở một cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học khác cùng cấp học và trình độ đào tạo…".

Như vậy, trường hợp sinh viên thôi học do nguyên nhân trễ học phí, vắng thi và tiếp tục quay trở lại học thì không thuộc đối tượng giảm học phí.

Miễn học phí Giáo dục quốc phòng từ thời điểm nào?

Cùng liên quan đến vấn đề học phí, sinh viên Nguyễn Quốc Lâm (Đồng Nai) hỏi: Ngày 2/3/2026, trường của sinh viên Nguyễn Quốc Lâm tổ chức học Giáo dục quốc phòng và thu học phí 3.200.000 đồng cho 8 tín chỉ. Nhà trường thông báo việc miễn học phí môn Giáo dục quốc phòng chỉ đang dự thảo, chưa chính thức. Sinh viên Nguyễn Quốc Lâm đề nghị được giải thích rõ hơn về thông tin này.

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về việc miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và miễn học phí, giáo trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh tại các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Theo dự kiến, chính sách này sẽ được áp dụng từ năm học 2026-2027, sau khi Nghị định được Chính phủ ban hành và có hiệu lực thi hành.

Do đó, tại thời điểm tháng 3/2026, chính sách miễn học phí đối với học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh chưa được ban hành và chưa có hiệu lực thi hành, việc thu học phí đối với học phần này vẫn được thực hiện theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP.

Tác giả: Thiên Ân

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn