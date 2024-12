Trường chuyên hàng trăm tỉ đồng ở Nghệ An xây dang dở rồi bỏ hoang

Dự án Trường THPT chuyên Phan Bội Châu được xây dựng mới ở xã Nghi Ân, TP Vinh - Ảnh: DOÃN HÒA

Trường THPT chuyên Phan Bội Châu được thành lập năm 1974 là ngôi trường có truyền thống dạy tốt, học tốt. Đây là một trong những trường chuyên hàng đầu cả nước về đào tạo học sinh giỏi quốc gia.

Năm 2018, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt dự án xây dựng mới Trường THPT chuyên Phan Bội Châu tại xã Nghi Ân để thay thế cho trường hiện tại ở phường Hưng Bình, TP Vinh.

Dự án được chia làm ba giai đoạn, khởi công năm 2021 với tổng vốn đầu tư hơn 400 tỉ đồng từ Chương trình phát triển giáo dục trung học và ngân sách tỉnh, thời gian hoàn thành một năm.

Giai đoạn 1 do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư, giai đoạn 2 chuyển cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng tỉnh Nghệ An.

Theo thiết kế, công trình có diện tích hơn 85.000m2, gồm khối phòng học, phòng chức năng, thư viện, ký túc xá, nhà ăn, hệ thống phòng cháy chữa cháy, trạm biến áp, bể nước ngầm...

Đến năm 2022, giai đoạn 1 của dự án hoàn thành nhưng trường vẫn chưa đảm bảo điều kiện, cơ sở vật chất để dạy và học tập trung. Vì vậy, suốt gần hai năm qua dự án này xây dang dở và phải bỏ hoang.

Dự án hoàn thành giai đoạn 1 từ năm 2022 rồi dừng lại do thiếu vốn. Sau gần hai năm không thi công, công trình có dấu hiệu xuống cấp - Ảnh: DOÃN HÒA

Những ngày giữa tháng 12, theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, dự án Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã cơ bản hoàn thành, tuy nhiên một số hạng mục có dấu hiệu xuống cấp.

Trong đó, mặt trần xuất hiện tình trạng bong tróc loang lổ, thậm chí là nứt vỡ. Một số nơi thấm dột, ảnh hưởng tới tính thẩm mỹ và tuổi thọ sử dụng.

Xung quanh dự án cây cối mọc um tùm, trên tường xuất hiện nhiều vết nứt, lan can cầu thang hoen gỉ xuống cấp. Hiện tại dự án không có công nhân thi công, cũng không có người bảo vệ tài sản.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng tỉnh Nghệ An, dự án này cần khoảng 300 tỉ đồng nữa. Đơn vị đang đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An xem xét bố trí vốn để hoàn thành, sớm đưa dự án vào sử dụng giai đoạn 2026 - 2030.

Mới đây, tại buổi họp báo trước kỳ họp thứ 21, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Nguyễn Như Khôi - phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An - cho biết ngoài dự án Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (mới), tại TP Vinh cũng đang có một số công trình, dự án đầu tư công trọng điểm nhưng chậm tiến độ, thi công kéo dài, thực hiện chưa hiệu quả.

"Sau khi khảo sát công trình, dự án đầu tư công trọng điểm, thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ làm việc với UBND tỉnh Nghệ An để có ý kiến giám sát, đôn đốc về vấn đề này", ông Khôi nói.

Mặt trần xuất hiện tình trạng bong tróc loang lổ - Ảnh: DOÃN HÒA

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ