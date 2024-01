Trước lượt 9 vòng loại U.19 quốc gia 2024: Gần chạm vạch đích

Với tình thế của 7 bảng đấu hiện nay cộng với thể thức chọn 7 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào vòng chung kết (VCK) thì ở 7 bảng đấu hiện giờ, bất kỳ đội nào giành 18 điểm sẽ chính thức vượt vòng loại.

Tại bảng A, Viettel dẫn đầu với 16 điểm sau 6 trận. Hà Nội vươn lên nhì bảng A với 13 điểm/6 trận sau khi thắng PVF-CAND trong khi PVF-CAND mới có 11 điểm dù đã đá 7 trận.

Với tình thế hiện giờ, Viettel không cần thắng để vượt mốc 18 điểm mà chỉ cần hòa là đủ để bảo vệ ngôi nhất bảng. Trong khi đó, Hà Nội cũng chỉ cần thêm 1 điểm là chắc chắn nhì bảng nhưng đội bóng Thủ đô muốn có 3 điểm để củng cố hy vọng có vé vớt, đồng thời trả món nợ để thua trong trận lượt đi.

Lượt đi, Viettel (áo đỏ) đã thắng Hà Nội 4-0

Lượt đi, các cầu thủ Viettel đã chơi hay bất ngờ với thời gian kiểm soát bóng 60%. Xét cả trận, Viettel có 19 lần dứt điểm, nhiều gấp đôi Hà Nội, đồng thời đội chủ nhà có 12 lần sút trúng cầu môn, nhiều gấp 6 lần đối thủ và ghi 4 bàn thắng.

Tại bảng B, PVF dẫn đầu với 16 điểm và Thanh Hóa có 13 điểm/6 trận. Chỉ cần PVF thắng thêm 1 trận là họ sẽ chính thức góp mặt tại VCK. Sau khi nghỉ lượt trước, PVF sẽ gặp một đối thủ nhẹ ký là Luxury Hạ Long. Trận lượt đi, PVF đã thắng Hạ Long đến 7-0 nên rất có thể, đội chủ nhà bảng B sẽ có một chiến thắng dễ dàng để hoàn thành nhiệm vụ.

Thanh Hóa khó cạnh tranh được vị trí nhất bảng nhưng nếu thắng cả 2 lượt cuối trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Luxury Hạ Long thì họ sẽ có vé đến VCK bất chấp mọi kết quả khác. Chiến thắng trước Hà Tĩnh là nhiệm vụ trong tầm tay của Thanh Hóa ở lượt đấu này. Trận lượt đi, Thanh Hóa đã thắng đậm Hà Tĩnh đến 5-0.

Tại bảng C, SLNA đang dẫn đầu với 16 điểm/6 trận và họ chỉ cần thêm 2 điểm trong 2 lượt cuối là chính thức giành vé bất chấp kết quả khác. Nhưng SLNA có thể giải quyết mọi thứ chóng vánh nếu thắng chủ nhà Huế ở lượt đấu chiều mai.

Lúc này, Huế đã vươn lên nhì bảng với 11 điểm. Tinh thần của Huế đang lên cao cộng với lợi thế sân nhà sẽ khiến nhiệm vụ của SLNA thêm khó khăn. Trận lượt đi, SLNA cũng phải rất vất vả mới thắng được Huế 2-1.

Tại bảng D, HAGL đã chính thức giành vé từ 2 vòng trước và những trận còn lại chỉ là cơ hội để họ thử nghiệm đội hình, cho các cầu thủ trẻ cơ hội ra sân. Do vậy, trận gặp Kon Tum sẽ đơn giản là một trận để HAGL nâng chuỗi trận toàn thắng của họ lên con số 7.

Tại bảng E, Phú Yên tiếp tục khẳng định họ là hiện tượng bất ngờ nhất của giải khi đánh bại Tây Ninh 2-0 để vươn lên dẫn đầu với 12 điểm sau 6 trận, nhiều hơn chủ nhà Bình Phước 1 điểm. Đắk Lắk vẫn xếp thứ 3 với 11 điểm nhưng đã thi đấu đến 7 trận.

Trận Phú Yên gặp Đắk Lắk lượt này sẽ quyết định tấm vé đi tiếp. Đây là trận cuối cùng của Đắk Lắk nên nếu thua thì họ chính thức bị loại. Còn với Phú Yên, nếu không thắng Đắk Lắk thì họ có thể mất ngôi đầu vào tay Bình Phước. Trận lượt đi, Phú Yên đã hòa Đắk Lắk không bàn thắng và cả hai đội đều không hy vọng kịch bản này lặp lại.

Nếu Phú Yên mất điểm, Bình Phước có cơ hội vươn lên do chủ nhà chỉ phải gặp Lâm Đồng đã hết động lực thi đấu. Tất nhiên, sẽ không có chuyện Lâm Đồng nằm im chờ thất bại, nhất là khi chứng kiến họ vừa đánh bại Đắk Lắk 6-2 ở lượt trước. Ngay trận lượt đi, Bình Phước cũng rất khó khăn mới thắng được Lâm Đồng 1-0.

Tại bảng F, Bình Dương để hụt vé sớm khi bất ngờ thua TP.HCM ở lượt trước nhưng cơ hội để Bình Dương nhất bảng vẫn rất cao khi họ có 15 điểm bỏ xa 3 đội còn lại đến 5 điểm. Vòng này, Bình Dương nghỉ thi đấu nên có thể phải chờ tới lượt cuối mới chính thức có vé.

Cuộc đua giành vị trí nhì bảng F mới đang thật sự nóng. Long An nhờ chiến thắng 3-2 trước Đồng Nai nên cũng đã có 10 điểm như Bà Rịa Vũng Tàu và TP.HCM. Vòng này, Long An quyết chiến Bà Rịa Vũng Tàu và chỉ có đội thắng mới nuôi hy vọng giành ngôi nhì bảng. Trận lượt đi, Long An đã thắng Bà Rịa Vũng Tàu 3-1.

Trong khi đó, nhiệm vụ của TP.HCM nhẹ nhàng hơn nhiều khi chỉ phải gặp Đồng Nai đã bị loại. Lượt đi, TP.HCM cũng từng thắng Đồng Nai đến 7-0.

Tại bảng G, An Giang và Đồng Tháp cùng 11 điểm nhưng An Giang đã chơi 7 trận trong khi Đồng Tháp mới đá 6 trận. Vòng này, An Giang sẽ đá trận cuối cùng và đối thủ của họ là Đồng Tháp. Chỉ có chiến thắng mới giúp An Giang bảo vệ ngôi đầu và nuôi hy vọng đi tiếp. Trong khi đó, nhiệm vụ của Đồng Tháp nhẹ nhàng hơn là chỉ cần hòa là vượt qua An Giang và vẫn còn trận cuối gặp Vĩnh Long để toan tính.

Nhưng dù sao, một chiến thắng vẫn là tốt nhất cho Đồng Tháp trong bối cảnh ở bảng G, mọi kết quả đều không có logic như ở các bảng khác. Sự tự tin cho Đồng Tháp cao hơn do họ đã từng thắng An Giang 2-1 lượt đi.

Tác giả: Anh Tú

Nguồn tin: 1thegioi.vn