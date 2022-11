Trong cơn mưa xuất hiện ‘hố tử thần’ trên vỉa hè ở thành phố Vinh

"Hố tử thần" xuất hiện trong cơn mưa tầm tã.

Chiều ngày 24/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh trên địa bàn thành phố Vinh (Nghệ An) đã có mưa rất to. Trong cơn mưa tầm tã, nhiều người dân bỗng nhiên phát hiện trên vỉa hè đường Hồ Tùng Mậu (phường Lê Mao, thành phố Vinh) xuất hiện một “hố tử thần” rộng chừng 20m2, sâu hoắm.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng thành phố Vinh đã tiến hành căng dây cảnh báo ở khu vực này, đồng thời huy động phương tiện đổ cát lấp xuống hố nhằm đảm bảo an toàn cho người đi bộ.

Theo quan sát, hố sụt lún có diện tích khoảng 20m2 (dài hơn 6m, rộng hơn 3m), sâu gần 2m. Vị trí hố cách vòng xuyến ngã 5 bưu điện vài chục mét và nằm bên cạnh bờ rào Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An. Trên tuyến vỉa hè này được lát đá tự nhiên màu ghi xám còn mới.

Vỉa hè đường Hồ Tùng Mậu, thành phố Vinh nơi xuất hiện "hố tử thần".

Hố sụt lún nằm trên vỉa hè nối tiếp với phố đi bộ thành phố Vinh.

Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Việt Đức – Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Vinh cho biết, vị trí xuất hiện hố sụt lún thuộc dự án cải tạo, sửa chữa vỉa hè đường Hồ Tùng Mậu. Hiện nay Công ty CP Quản lý phát triển hạ tầng đô thị Vinh đang tiến hành xử lý sự cố sụt lún.

Theo tìm hiểu của PV, ngày 28/12/2020, ông Nguyễn Sỹ Diệu - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh ký quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2: Phần xây dựng thuộc công trình Nâng cấp cải tạo đường Hồ Tùng Mậu (đoạn từ ngã 5 bưu điện đến cầu Nại và đoạn từ đường Vương Thúc Mậu đến đường Trường Thi).

Dự án có tổng mức đầu tư 13,6 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng 10,8 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án hơn 273 triệu đồng, chi phí dự phòng hơn 648 triệu đồng; chi phí khác hơn 101 triệu đồng...

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vinh được UBND thành phố giao quản lý và điều hành dự án. Đơn vị trúng thầu là liên danh Công ty CP Đầu tư và thương mại 679 và Công ty TNHH Mạnh Phú (địa chỉ: số 129, ngõ 3, đường Đào Tấn, phường Cửa Nam, thành phố Vinh).

Bản vẽ thiết kế dự án nâng cấp cải tạo đường Hồ Tùng Mậu đoạn từ ngã 5 bưu điện đến cầu Nại và đoạn từ đường Vương Thúc Mậu đến đường Trường Thi.

Theo hồ sơ thiết kế, dự án nâng cấp cải tạo đường Hồ Tùng Mậu có tổng chiều dài 325,35m. Về hiện trạng, vỉa hè lát gạch block tự chèn đã xuống cấp, hệ thống điện chiếu sáng và mương thoát nước đã được đầu tư đồng bộ thời điểm này đang sử dụng tốt.

Tuy nhiên, còn một số vài vị trí hố thu đã cũ và xuống cấp, hệ thống điện hầu hết đã được hạ ngầm, cây xanh vỉa hè được trồng đầy đủ.

Trong dự án có hạng mục tháo dỡ gạch block lát hè cũ (diện tích hơn 4.032m2), thay mới gạch block lát hè bằng đá tự nhiên có kích thước 60x30x4cm.

Ngoài ra, còn một số hạng mục như thay thế toàn bộ bó vỉa bê tông vỉa hè phía Bắc, phía Nam đường bằng bó vỉa đá tự nhiên; cải tạo đan rãnh; cải tạo hệ thống hố ga, mương thoát nước, cấp nước sạch; làm mới 78 bồn cây bằng đá tự nhiên, bố trí 21 thùng đựng rác inox 2 ngăn; lắp đặt đèn trang trí và chiếu sáng…

Lực lượng chức năng khoanh hàng rào bảo vệ, đồng thời dùng cát lấp hố sụt lún.

Lớp xi măng mỏng lót bên dưới đá lát bị vỡ nát.

Vỉa hè tiền tỷ bị sụt lún nghiêm trọng chỉ sau một trận mưa.

Trụ sở làm việc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vinh – đơn vị quản lý và điều hành dự án.

Theo người dân bán hàng trên đường Hồ Tùng Mậu, vỉa hè tuyến đường này được cải tạo, sửa chữa cách đây hơn 1 năm nay. Khu vực vỉa hè xảy ra sụt lún được làm vuông góc và cao hơn so với mặt đường, ngoài ra không có hàng quán gì nên không có tình trạng ô tô hay xe máy leo lên.

Việc dự án mới hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng đã bị hư hỏng khiến dư luận hoài nghi về chất lượng xây dựng cũng như công tác quản lý công trình.

Để tìm hiểu rõ nguyên nhân sự việc, PV Báo Giáo dục và Thời đại đã nhiều lần liên hệ với ông Nguyễn Ngọc Phong, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vinh – đơn vị quản lý và điều hành dự án, tuy nhiên vị Giám đốc này không phản hồi trở lại.

Tác giả: Phạm Tâm

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại