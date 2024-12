Trang phục hở hang khi chơi Pickleball làm “nóng” nghị trường HĐND Nghệ An

Trang phục luyện tập của người chơi Pickleball gây phản cảm

Sáng 6/12, Kỳ họp thứ 25, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Nghệ An Trần Thị Mỹ Hạnh.

Môn thể thao Pickleball đang trở thành trào lưu mới ở tỉnh Nghệ An thời gian gần đây.

Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh, Bí thư Đảng uỷ xã Trung Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An là đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII nêu vấn đề, thời gian gần đây, môn thể thao Pickleball đang trở thành trào lưu mới ở Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng.

Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh cho rằng, môn thể thao này có nhiều ưu điểm, nhiều tác động tích cực, song cũng đang bộc lộ những vấn đề chưa tích cực. Điển hình là hình ảnh, trang phục của người chơi chưa phù hợp, phản cảm, gây dư luận trái chiều.

Vì vậy, đại biểu chất vấn Sở Văn hóa - Thể thao Nghệ An đã có những giải pháp gì để sớm đưa môn thể thao này hoạt động theo một hệ thống quy định.

Một trong những điểm thu hút của môn thể thao này chính là trang phục dành cho người chơi mang tính thời trang cao.

Về vấn đề này, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Nghệ An thừa nhận có tình trạng như đại biểu đã nêu, vì vậy đơn vị đã có báo cáo, trao đổi thông qua các hội nghị với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Tuy nhiên, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vẫn chưa ban hành được những hướng dẫn về việc quản lý và phát huy giá trị của môn thể thao này.

Trước thực trạng như đại biểu đã chỉ ra, Sở Văn hóa - Thể thao Nghệ An đã chỉ đạo, phối hợp với các địa phương để rà soát, có những hướng dẫn để thành lập các câu lạc bộ, xây dựng quản lý sân tập, quản lý chặt chẽ các nội dung tập luyện ở các địa điểm.

"Sở Văn hóa - Thể thao Nghệ An sẽ có hướng dẫn trong thời gian tới trong việc sử dụng trang phục luyện tập của người chơi Pickleball, để không gây phản cảm hay mất thẩm mỹ", bà Hạnh nói.

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Nghệ An Trần Thị Mỹ Hạnh trả lời chất vấn.

Tại Nghệ An, Pickleball là môn thể thao đang gây "sốt", thu hút đông đảo người chơi tham gia. Thống kê chưa đầy đủ, chỉ riêng tại Tp. Vinh đã hình thành khoảng 100 điểm dịch vụ cho thuê sân chơi bộ môn này. Trào lưu chơi Pickleball cũng đã lan đến vùng nông thôn và một số huyện miền núi.

Nguyên nhân là do sức hút của môn thể thao này là mới lạ, dễ chơi, mức đầu tư không quá cao. Thêm vào đó, thiết kế của vợt hay quần, váy, áo… cũng mang tính thời trang cao.

Kéo theo đó, dịch vụ cung cấp vợt, bóng và đặc biệt là trang phục người chơi Pickleball cũng nở rộ. Tuy nhiên việc chơi môn thể thao này đang ở dạng tự phát.

Phát huy giá trị lịch sử, bản sắc văn hoá xứ Nghệ

Sau hơn 100 phút làm việc, phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với lĩnh vực văn hóa và thể thao đã có 18 lượt đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An tham gia.

Liên quan 4 nhóm vấn về: Giải pháp thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ làng, bản, khối phố văn hóa; tỷ lệ xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hóa, thể thao đạt tiêu chí theo quy định và chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; Việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh gắn với xây dựng và phát huy bản sắc văn hoá con người xứ Nghệ; Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh và công tác quản lý đối với hoạt động quảng cáo ngoài trời.

Chiều 6/12, Kỳ họp thứ 25, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII sẽ bế mạc.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi cơ bản tán thành với các giải pháp, cam kết mà Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao đã báo cáo tại phiên chất vấn.

Đồng thời, Phó Chủ tịch HĐND đề nghị UBND tỉnh, ngành Văn hóa - Thể thao, các ban, ngành cấp tỉnh, các địa phương và các cơ quan liên quan tiếp tục quán triệt quan điểm của Đảng là văn hoá phải được đặt ngang hàng với chính trị, kinh tế, văn hoá là sức mạnh nội sinh, bảo đảm cho sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước.

Quan tâm nâng cao chất lượng các danh hiệu làng, bản, khối phố, đơn vị văn hoá một cách thực chất, tránh tình trạng hình thức, làm giảm ý nghĩa, tầm quan trọng của danh hiệu này.

Hàng năm cần kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm và thu hồi các danh hiệu nếu không còn đạt chuẩn quy định.

Tiếp tục tập trung các giải pháp phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo môi trường an toàn, lành mạnh cho phát triển kinh tế - xã hội và sản xuất, đời sống của Nhân dân. Đặc biệt quan tâm giữ gìn an toàn, an ninh trong môi trường học đường và trong hoạt động vui chơi, giải trí của trẻ em…

Quan tâm đầu tư, phát triển dịch vụ công nghiệp văn hóa có tiềm năng, lợi thế gắn với đặc trưng vùng miền. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Đề án, chương trình về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể rất đa dạng, phong phú và quý giá của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn