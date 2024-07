Tp.Buôn Ma Thuột chỉ đạo "nóng" vụ 4 cháu nhỏ không chốn nương thân sau khi mẹ bị bắt

Thành phố chỉ đạo xác minh vụ việc

Liên quan đến vụ 4 cháu nhỏ không chốn nương thân sau khi mẹ bị bắt để chấp hành án phạt tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy mà Người Đưa Tin đã phản ánh, sáng ngày 16/7, ông Phạm Tiến Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã ký văn bản hỏa tốc gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND phường Tân Thành (thành phố Buôn Ma Thuột).

Tại văn bản nói trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột Phạm Tiến Hưng giao Phòng Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND phường Tân Thành và các đơn vị liên quan chủ động xác minh vụ việc. Đồng thời, khẩn trương làm việc với thân nhân của 4 trẻ em, để đón các cháu trở về với gia đình hoặc đưa 4 trẻ em về cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định pháp luật.

Lãnh đạo UBND phường Tân Thành đến thăm hỏi, hỗ trợ các cháu nhỏ có mẹ vừa bị bắt.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột cũng yêu cầu các đơn vị kịp thời báo cáo UBND thành phố đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Sáng cùng ngày, bà Trần Thị Dinh, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thành (thành phố Buôn Ma Thuột) cho biết, chính quyền địa phương đã phối hợp xin cho 3 cháu lớn (trong 4 trẻ em không có nơi nương tựa – PV) đi học tại một trường mầm non tư thục. Theo đó, sáng 16/7, các cháu nhỏ này bắt đầu đi học buổi đầu tiên.

Đồng thời, UBND phường Tân Thành cũng trích số tiền 3 triệu đồng từ Quỹ nhân đạo để hỗ trợ cho người dân nuôi dưỡng, chăm sóc 4 cháu bé.

4 cháu nhỏ đang được một người dân tại phường Tân Thành chăm sóc, nuôi dưỡng.

Ông nội chưa có phương án nhận các cháu

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Hữu Chuyên, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Buôn Ma Thuột cũng cho hay, UBND phường Tân Thành đã có báo cáo về việc người dân đưa 4 trẻ em không có nơi nương tựa đến UBND phường Tân Thành nhờ giúp đỡ.

Nội dung báo cáo cho biết, theo Thông báo số 318 ngày 11/7/2024 của Công an tỉnh Đắk Lắk, ngày 11/7, cán bộ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01), Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt bà H.T.G.B. (SN 1989, trú tại tỉnh An Giang) là đối tượng có quyết định truy nã do Cơ quan Thi hành án hình sự tỉnh Đắk Lắk ra quyết định. Nơi bắt tại đường Mai thị Lựu (tổ dân phố 8, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột).

Qua quá trình làm việc, bà H.T.G.B. khai nơi ở hiện tại tổ dân phố 3 (phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột).

4 cháu nhỏ tại thời điểm ở trong phòng trọ trên địa bàn phường Ea Tam (thành phố Buôn Ma Thuột).

Đến ngày 12/7, Người Đưa Tin nhận được tin báo nhờ giúp đỡ 4 cháu bé có mẹ vừa bị bắt.

Sau đó, 14h cùng ngày, PV Người Đưa Tin đã đã đến phòng trọ số 18 Siu Bleh (tổ dân phố 1, phường Ea Tam) và phát hiện ra 4 cháu nhỏ (sinh năm 2019, sinh năm 2020 và 2 cháu khoảng 1 tuổi và 2 tuổi không có giấy tờ tùy thân).

Qua thông tin được ông Đ.V.T. (SN 1997, người quen của mẹ các bé, tạm trú tại phường Tân lập, thành phố Buôn Ma Thuột) trao đổi, bố các cháu đã đi tù và mẹ các cháu bị công an bắt vào ngày 11/7. Khi mẹ các cháu bị bắt thì 4 cháu đang ở phòng trọ và không có người nuôi dưỡng.

Sau đó, PV Người Đưa Tin đã đưa các cháu đến Công an phường Ea Tam nhờ giúp đỡ nhưng Công an phường Ea Tam từ chối vì không có hồ sơ đăng ký tạm trú tại địa phương. Do trên giấy phép lái xe của bà B. có ghi nơi tạm trú năm 2013 là ở phường Tân Thành nên PV Người Đưa Tin và ông T. đã đưa các cháu đến UBND phường Tân Thành nhờ giúp đỡ.

Các cháu nhỏ được PV Người Đưa Tin đưa đến các cơ quan chức năng để nhờ giúp đỡ.

Bước đầu, UBND phường đề nghị Công an phường Tân Thành xác minh cư trú đối với bà H.T.G.B.. Theo cáo báo của Công an phường Tân Thành, bà H.T.G.B. không đăng ký tạm trú tại phường Tân Thành. Qua thông tin xác minh được biết, tháng 12/2023, bà B. cùng 1 trẻ em đến thuê phòng tại 49/19 Y Ơn (tổ dân phố 3, phường Tân Thành) nhưng không cung cấp cho chủ trọ các giấy tờ để đăng ký tạm trú và nhiều lần thất hẹn.

Đến tháng 2/2024, bà B. có đưa thêm 3 cháu nhỏ đến ở cùng và không cung cấp các giấy tờ liên quan nên chủ trọ không đồng ý cho thuê phòng và đã chuyển đi.

Trước sự việc trên, UBND phường Tân Thành tiếp nhận 4 cháu bé tình trạng sức khỏe bình thường, phối hợp cùng các ban ngành địa phương động viên, tạm thời nhờ một người dân trên địa bàn phường Tân Thành chăm sóc 4 cháu trong thời gian các cơ quan các cấp xem xét giải quyết.

Cũng theo báo cáo của UBND phường Tân Thành, qua thông tin từ giấy khai sinh của 2 cháu nhỏ (sinh năm 2019 và 2020), ngày 13/7, lãnh đạo UBND phường Tân Thành đã nhờ người liên hệ với thân nhân của các cháu. Qua nắm bắt được người quen cho biết, gia đình ông nội của các cháu chưa có phương án nhận các cháu.

Trên cơ sở báo cáo nói trên, UBND phường Tân Thành đề nghị UBND thành phố Buôn Ma Thuột, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố cùng các cơ quan, ban ngành có liên quan có hướng xử lý 4 cháu nhỏ trên trong thời gian sớm nhất.

Như đã phản ánh, vào trưa 12/7, Người Đưa Tin nhận được cuộc gọi của bạn đọc tại thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk). Theo thông tin cung cấp của bạn đọc, 4 cháu nhỏ có mẹ vừa bị cơ quan chức năng bắt để tiếp tục thi hành án về tội Buôn bán trái phép chất ma túy, hiện đang sống tại một phòng trọ trên địa thành phố Buôn Ma Thuột và không có người thân bên cạnh. Bạn đọc đề nghị Người Đưa Tin đến hỗ trợ, kết nối với cơ quan chức năng để tìm biện pháp giúp đỡ các cháu bé. Trước thông tin, PV Người Đưa Tin đã nhanh chóng tìm đến một căn phòng nhỏ tại thành phố Buôn Ma Thuột để nắm thông tin. Tại đây, PV không khỏi xót xa chứng kiến 4 cháu nhỏ (cháu lớn nhất 5 tuổi và cháu nhỏ nhất khoảng hơn 1 tuổi) nheo nhóc, nằm ngủ lăn lóc dưới nền nhà ẩm thấp không mền, mùng. Cả căn phòng trống chẳng có gì giá trị ngoài mùi hôi bốc lên khó chịu, những bộ quần áo ướt nhẹp... Mặt khác, cháu bé lớn nhất sinh năm 2019 phải tắm rửa, vệ sinh, thậm chí ru các em ngủ. Qua tìm hiểu được biết, mẹ của 4 cháu nhỏ nói trên là bà H.T.G.B. (SN 1989, trú tại tỉnh An Giang). Vào trưa 11/7, bà B. đã bị công an bắt giữ trong lúc đang đi chợ. Sau đó, bà B. mượn điện thoại gọi cho một người bạn nhờ chăm sóc 4 cháu nhỏ. Trước tình hình trên, PV Người Đưa Tin đã phối hợp với chủ của căn phòng nơi 4 cháu nhỏ đang ở và những người bạn của bà B. đưa các cháu đến chính quyền địa phương để xin ý kiến giải quyết và nhờ giúp đỡ đối với các cháu bé trên. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của PV, UBND phường Tân Thành đã tiến hành xác minh ban đầu. Đồng thời, nỗ lực tìm người trông coi, nuôi dưỡng các cháu nhỏ. Đến 17h15’ ngày 12/7, UBND phường Tân Thành đã tiến hành lập biên bản làm việc. Tại biên bản này, UBND phường Tân Thành đồng ý tạm thời giao 4 cháu bé trên cho một người dân tại phường Tân Thành trông coi và nuôi dưỡng đến khi có ý kiến chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền. Cơ quan công an cho biết, ngày 5/5/2020, TAND thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) đã tuyên phạt bà H.T.G.B. mức án 1 năm 6 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, thời điểm này, bà B. đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Vì vậy, ngày 19/9/2020, TAND thị xã Buôn Hồ đã có quyết định cho bà B. hoãn chấp hành án đến khi con đủ 36 tháng tuổi. Sau khi hết thời hạn hoãn chấp hành án phạt tù, bà B. không đến chấp hành án. Do đó, ngày 20/12/2023, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã bà B.. Đến trưa ngày 11/7, Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Đắk Lắk) đã bắt được đối tượng B. và giao cho Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk để đưa đối tượng B. đi chấp hành án theo lệnh truy nã.

Tác giả: Khánh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn