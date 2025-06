Tổng thống Donald Trump quyết định tấn công Iran "chỉ vài phút trước khi bom rơi"

Phó Tổng thống JD Vance đưa ra thông tin trên với đài CNN hôm 22-6. Phó Tổng thống Vance nói thêm rằng ông Donald Trump đã có thể hủy cuộc tấn công này vào phút cuối nhưng vẫn quyết định tiến hành.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm 21-6. Ảnh: AP

Ông Donald Trump đã cân nhắc trong nhiều ngày về sự tham gia của Mỹ và chỉ đạo thư ký báo chí đưa ra lộ trình hai tuần từ phòng họp báo gần đây.

Tuy nhiên, ông đã nghiêng về việc tham gia chiến dịch quân sự của Israel trong các cuộc thảo luận riêng với nhân viên cấp cao trong khi đặc phái viên Steve Witkoff vẫn đang nỗ lực thực hiện các hoạt động ngoại giao, theo CNN.

Ông Vance cho biết Mỹ đang theo dõi chặt chẽ liệu Iran có tấn công quân đội Mỹ hay tiếp tục chương trình vũ khí hạt nhân của mình hay không, gọi tình hình hiện tại là "thời điểm nhạy cảm". Cho đến nay, Mỹ đã nhận được một số thông điệp gián tiếp từ phía Iran.

Khi được hỏi liệu điều gì sẽ xảy ra nếu Iran thực hiện các bước làm gián đoạn hoạt động vận chuyển ở eo biển Hormuz, ông Vance cho biết hành động đó "sẽ là hành động tự sát" và sẽ "phá hủy nền kinh tế của họ".

Nhắc lại lập trường của chính quyền Mỹ, ông Vance cho biết Mỹ không triển khai quân đội và cho rằng hành động của Mỹ không khiến xung đột trở nên nghiêm trọng hơn.

Trong phản ứng đầu tiên sau khi Mỹ ném bom các cơ sở hạt nhân Iran, Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei tuyên bố "hình phạt dành cho Israel sẽ tiếp tục". Tuy vậy, ông Khamenei không nhắc tới việc trả đũa Mỹ.

Bình luận của ông Khamenei được đưa ra một ngày sau khi Tehran sử dụng tên lửa lớn nhất có khả năng mang tải trọng nặng nhất trong các cuộc tấn công vào Israel, vài giờ sau cuộc tấn công của Mỹ.

Trước đó, phụ tá của ông Khamenei là Hossein Shariatmadari cảnh báo sẽ trả đũa "không chậm trễ" và đe dọa sẽ đóng eo biển Hormuz.

Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: Báo Người lao động