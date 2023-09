Tìm thấy thi thể nam sinh mất tích khi tắm ở sông Lam

Trước đó, Trung tâm chỉ huy PCCC&CNCH (Công an Nghệ An) nhận được tin báo có nạn nhân đuối nước, mất tích trên sông Lam, đoạn gần khu vực cầu Dầu, phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An.

Thi thể nạn nhân được lực lượng chức năng đưa vào bờ. (Ảnh: Phòng PCCC&CNCH).



Ngay sau đó, đơn vị đã huy động phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai tìm kiếm nạn nhân.

Danh tính nạn nhân được xác định là em T.A.M. (SN 2009, trú tại phường Hưng Dũng).

Theo đó, vào chiều hôm qua (9/9), khi đi tắm mát cùng với bạn, nạn nhân không may bị đuối nước và mất tích. Đến trưa (10/9), thi thể nạn nhân đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy.

Tác giả: Đức Chung

Nguồn tin: Báo Công Lý