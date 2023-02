Thuê taxi lên biên giới mua 4kg ma tuý đá

Trước đó, vào tháng 12/2022, thông qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Hưng Nguyên phát hiện có đối tượng Nguyễn Văn Cảnh, SN 1966, trú tại xóm Bắc Kẻ Gai, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên móc nối với một số đối tượng trong và ngoài địa bàn có dấu hiệu hoạt động nghi vấn phạm tội về ma tuý với số lượng lớn.

Đối tượng Nguyễn Văn Cảnh tại cơ quan công an.

Trước tình hình đó, để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an huyện Hưng Nguyên đã xác lập lập chuyên án để đấu tranh bắt giữ. Sau một thời gian triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thu thập các tài liệu, khi có đầy đủ chứng cứ, Công an huyện Hưng Nguyên quyết định phá án.

Theo đó, vào lúc 8h30’ ngày 5/2, tại xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Công an huyện Hưng Nguyên mật phục bắt quả tang. Kiểm tra trên xe taxi chỗ mà Nguyễn Văn Cảnh ngồi, lực lượng chức năng phát hiện 4 gói ma tuý đá có trọng lượng 4kg.

4 gói ma tuý đá có trọng lượng 4kg.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Cảnh khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Cảnh thuê xe taxi chở lên khu vực biên giới Việt Nam – Lào thuộc xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Chương mua ma tuý về bán cho các con nghiện trong và ngoài địa bàn. Được biết, đối tượng từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và đánh bạc.

Hiện, Công an huyện Hưng Nguyên đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Cảnh về hành vi mua bán.

Tác giả: Phan Tuyết – Hồ Hưng

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân