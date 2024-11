Thu Minh gây tranh cãi vì vô duyên với đàn em, hỗn với đàn chị

Sau nhiều lần trở thành giám khảo của các cuộc thi âm nhạc, Thu Minh quyết định trở thành một trong những nghệ sĩ "thi thố" tại show truyền hình Bài Hát Của Chúng Ta. Nữ ca sĩ tiết lộ tham gia chương trình vì có đàn chị Thanh Lam nên có thua cũng không trở thành vấn đề. Qua chương trình, Thu Minh gây ấn tượng với khán giả khi luôn mang đến những sân khấu khoe vocal đẳng cấp cùng màn dàn dựng công phu, hoành tráng. Thế nhưng chỉ sau 2 tập lên sóng gần đây, Thu Minh liên tục vấp phải những tranh cãi vì lời nói và hành động của mình trong chương trình.

Thu Minh gây tranh cãi vì hành động được cho là thiếu tôn trọng đàn chị Thanh Lam, phải lên tiếng đính chính

Trong tập 12 lên sóng vừa qua, Thanh Lam và Orange đã cùng trình diễn ca khúc Áo Mới Cà Mau phiên bản Hip-hop. Không chỉ thực hiện vũ đạo "ke đầu" gây bất ngờ, Diva Thanh Lam còn trổ tài múa mâm khi biểu diễn. Ở phần giao lưu sau tiết mục, nữ Diva đã thử thách đàn em Thu Minh thực hiện thử thách thể hiện tài múa mâm ngay trên sân khấu. Trước lời thử thách của đàn chị, Thu Minh không ngại thực hiện ngay màn múa này một cách dễ dàng. Thế nhưng hành động sau đó của cô mới gây tranh cãi cho khán giả.

Clip hành động gây tranh cãi của Thu Minh dành cho Thanh Lam

Theo đó, sau khi thực hiện thử thách múa mâm, Thu Minh đã cầm mâm và quăng thẳng xuống sân khấu cùng lời tuyên bố: "Bốn năm trường múa em học mấy thứ này… xoàng! Trường múa em học nhiều thứ lắm, mấy điệu này chỉ học mất mấy giây trong mấy trăm bài múa em phải học".

Chính hành động này khiến Diva Thu Minh nhận phản ứng tranh cãi gay gắt của khán giả khi được cho là thiếu tôn trọng, hỗn hào với đàn chị. Bên dưới bài đăng của chương trình, đích thân Thu Minh phải lên tiếng giải thích: "Dựng cắt cúp thái độ như vậy là dễ hiểu lầm ghê, muốn kịch tính mua vui cho mọi người một chút mà khó. Hỗn láo hay thương quý, trân trọng thì mọi người xem lại mấy tập đầu. Tập này tôi đẩy nội dung kịch tính cho vui hơn, mong mọi người hiểu chuyện, bớt toxic (độc hại)".

Thu Minh gây tranh cãi khi vứt mâm xuống sân khấu sau lời thử thách của Thanh Lam

Lời giải thích của Thu Minh bên dưới bài đăng của chương trình

Hành động của Diva Thu Minh được xem là bộc phát để tăng sự kịch tính cho chương trình bởi trong các tập trước đó, nữ ca sĩ từng không ít lần dành sự tôn trọng cho đàn chị Thanh Lam. Cụ thể trong tập 11, Thu Minh đã thể hiện tình cảm với đàn chị Thanh Lam và khiến cho Trấn Thành phải bật khóc: "Thật ra em đợi giờ phút này lâu rồi. Từ những ngày em còn bé, em nhìn chị và chị Hồng Nhung như là hai hình mẫu để em theo đuổi con đường ca hát. Em có một chân lý để làm nghề. Chị đối với em là một điều rất đẹp. Có lẽ em chưa nói với chị nhưng khi vào chương trình em gặp chị Thanh Lam, em gặp chị Thanh Hà, gặp chị Ngọc Anh, gặp anh Quang Linh, vậy là đủ rồi, em chơi em thua cũng được. Như vậy là đủ hạnh phúc rồi."

"Những ngày qua em có chiến lược, không chọn chị từ vòng đầu vì em muốn chị tin em trước, thấy những gì em làm được. Sau đó em muốn chị ham muốn đấu với em. Từ đó em mới cho mình quyền dẫn dắt, đòi hỏi ở chị. Nếu trong quá trình tham gia em có nói chuyện vô duyên, nhưng đó là phép tính để em có phút giây thăng hoa trên sân khấu cùng với chị".

Lời chia sẻ của Thu Minh có thể thấy, lý do để cô tham gia Bài Hát Của Chúng Ta là vì có đàn chị Thanh Lam và luôn dành sự tôn trọng hết mực dành cho đàn chị. Chính vì vậy, hành động được cho là hỗn hào với Thanh Lam chỉ có thể là do cô muốn tạo thêm sự kịch tính nhưng vô tình gây hiểu nhầm cho khán giả.

Thu Minh từng có những lời chia sẻ xúc động dành cho Thanh Lam khiến Trấn Thành rơi nước mắt

Bị chê kém duyên vì lời nhận xét dành cho đàn em

Trong tập 11 trước đó, nam ca sĩ Anh Duy đã hóa thân vào hình tượng Joker để thể hiện cho màn trình diễn ca khúc Đường Cong cùng Orange. Đáng chú ý, Thu Minh đã đánh giá, bình phẩm ngoại hình của Anh Duy một cách thiếu tinh tế: "Bé Anh Duy rất hợp vai Joker. Cái miệng của em không cần phải make up. Nó toang hoác như thế này". Thậm chí MC Trấn Thành còn "góp vui" bằng câu nhận xét: "Chị biết không, Duy có thể một lúc táp hết ba chiếc hamburger".

Sau khi trích đoạn trên được chia sẻ trên MXH, Thu Minh và Trấn Thành đều đang phải nhận những lời chỉ trích từ khán giả cũng như truyền thông. Nhiều khán giả thậm chí còn khẳng định muốn quay lưng, từ bỏ theo dõi chương trình vì phải chứng kiến nhiều nghệ sĩ là người của công chúng nhưng có cách hành xử khó hiểu.

Hình tượng Joker của Anh Duy trong chương trình

Bài đăng thu hút hàng nghìn lượt tương tác trên MXH

Thu Minh và Trấn Thành đều gây không ít tranh cãi vì lời nhận xét dành cho Anh Duy

Tuy nhiên, lời nhận xét của Thu Minh dành cho Phạm Anh Duy chỉ được cắt trong toàn bộ phần chia sẻ trong chương trình. Khi được Trấn Thành hỏi về việc nhận xét thế nào về việc làm mới bản hit Đường Cong, nữ ca sĩ không ngại ngần trả lời ngắn gọn: "Phần làm mới này hả. Cất xừ Thu Minh đi".

Chỉ với một câu nói nhưng Thu Minh đã chứng minh sự tâm đắc của mình dành cho cách xử lý cùng bản phối mà Anh Duy - Orange mang lại cho ca khúc vốn đã quá quen thuộc với "nữ hoàng nhạc Dance". Việc cô dành lời nhận xét về ngoại hình Anh Duy có thể thấy là một sự vô tư trong lúc cao hứng, tạo không khí vui vẻ cho chương trình. Nhưng khi phát sóng, khoảnh khắc này khi được cắt ra dễ gây hiểu nhầm và tạo sự tranh cãi.

Thu Minh dành sự tâm đắc cho phần thể hiện của Anh Duy và Orange

