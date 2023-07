Thủ khoa khối C toàn tỉnh Nghệ An vượt qua nghịch cảnh quyết tâm đỗ vào trường đào tạo sĩ quan

Giáo dục

Lê Văn Chiến là một trong bốn thủ khoa khối C của tỉnh Nghệ An với 28,75 điểm. Đặc biệt em là thí sinh tự do, thi ở Hà Nội. Nam sinh đạt 9,25 điểm Văn, Lịch sử 10, Địa lý 9,5.