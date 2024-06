Thí sinh Nghệ An gặp khó với đề thi môn Toán lớp 10 phân hóa cao

Nhiều thí sinh Nghệ An không hài lòng với bài làm môn Toán thi vào lớp 10. Ảnh: Hồ Lài

Sáng 6/6, thí sinh Nghệ An dự thi môn Toán - môn cuối cùng Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trong thời tiết mát mẻ. Sau 120 phút làm bài, thí sinh rời khỏi phòng thi với nhiều tâm trạng khác nhau.

Tại điểm thi Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, em Hà Trang (học sinh Trường THCS Hưng Bình, TP Vinh) khá hài lòng với bài thi môn Toán. Trang cho biết đề thi có tất cả 5 câu, em lần lượt làm đến gần hết câu hình học, tức là câu 4c.

“Câu 4c em thấy hơi khó nhưng vẫn đặt bút ra giải, hi vọng vẫn có được điểm số nhất định. Riêng câu 5 (0,5 điểm) em không đủ thời gian để giải. Theo em đề thi Toán năm nay có độ khó tương đương năm trước. Em hi vọng sẽ được 9 điểm”, Hà Trang nói.

Nữ sinh cho biết, hai môn thi trước em làm tạm ổn, trong đó môn Tiếng Anh sau khi đối chiếu đáp án thì dự kiến được khoảng 9 điểm. Hoàn thành kỳ thi tuyển sinh lớp 10, Hà Trang sẽ dự thi vào chuyên Anh – Nhật, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu với môn chuyên Tiếng Anh.

Thí sinh rời khỏi phòng thi sau khi kết thúc môn Toán tại điểm thi Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An). Ảnh: Hồ Lài

Tương tự, em Lê Hồng Quân (học sinh Trường THCS Hồng Sơn, TP Vinh) cho biết làm được khoảng 8 – 8,5 điểm môn Toán, nhưng không như mục tiêu đặt ra. Em cho hay mình làm được đến phần 4c câu hình học. “Đề Toán năm nay, câu nào khó là khó hẳn, ví dụ câu 5 em chỉ đọc đề chứ không kịp làm và cũng chưa nghĩ ra được cách giải”, Hồng Quân cho biết.

Tuy nhiên, ở các huyện, nhiều thí sinh lại than khó với đề Toán. Em Nguyễn Thị Hòa - Trường THCS Võ Thị Sáu (huyện Đô Lương, Nghệ An) cho biết: “Em thấy đề thi Toán năm nay khó hơn hẳn so với năm trước. Mức độ phân hóa cũng không phải lần lượt từ dễ đến khó, mà trong mỗi câu đã có phần phân loại học sinh. Ví dụ câu 2b với phương trình 2 nghiệm, không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức; câu 4c cho 2 tiếp tuyến của đường tròn cắt nhau, chứng minh 2 góc bằng nhau; và câu 5 giải phương trình đều là những câu hỏi khó trong đề. Trong đó câu 5 em và nhiều bạn xác định không làm vì quá khó.

Đề thi chính thức môn Toán - Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Nghệ An năm học 2024-2025. Ảnh: Hồ Lài

Nhóm học sinh đến từ Trường THCS Mỹ Sơn (huyện Đô Lương) cũng có tâm trạng không vui sau môn thi Toán. Có em bật khóc vì lo sợ sẽ không trúng tuyển được vào trường THPT công lập và phải xét tuyển vào Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

Em Lê Phương Nhi, học sinh Trường THCS Hồng Minh dự thi tại điểm thi Trường THPT Cờ Đỏ (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) đánh giá, đề Toán kiến thức trải đều chương trình lớp 9, có sự phân hóa rõ ràng. Nhất là ở câu 4c và câu 5, em và nhiều bạn bỏ qua vì không làm được. Bản thân em cũng tập trung làm để chắc chắn lấy điểm từ câu 1 đến câu 4b. Tuy nhiên, Phương Nhi cho hay mình thích đề Toán có sự phân hóa cao như năm nay để dễ đánh giá, so sánh mức điểm chuẩn vào lớp 10.

Kết thúc bài thi môn Toán, thí sinh Nghệ An cũng đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Hồ Lài

Nhiều giáo viên Toán của Nghệ An cũng nhận định đề thi năm nay có cấu trúc ổn định, kiến thức nằm trong chương trình lớp 9 nhưng có nhiều câu có cách hỏi khó, lạ để phân loại học sinh. Học sinh phải nắm chắc kiến thức, có tư duy Toán học cao mới giải được. Vì vậy đề thi này những em thực sự giỏi mới đạt điểm trên 9 và sẽ rất hiếm điểm 10.

Sở GD&ĐT Nghệ An báo cáo nhanh, kết thúc Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, toàn tỉnh có 44.689 thí sinh đăng ký dự thi. Tổng số thí sinh vắng thi ở cả 3 môn thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ là 63. Không có thí sinh bị phạm quy chế thi. Kỳ thi diễn ra bình thường, an toàn đúng quy chế.

