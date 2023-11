Thêm công ty liên quan đến người nhà chủ tịch Techcombank kinh doanh lỗ chồng lỗ

Như Môi trường và Đô thị Việt Nam đã thông tin (https://www.moitruongvadothi.vn/truoc-khi-tang-von-khung-cong-ty-nguoi-nha-chu-tich-techcombank-lo-luy-ke-hon-50-ti-dong-a146623.html) vào tháng 9/2023, Công ty Cổ phần One Mount Group đã tăng vốn điều lệ lên 5.712 tỉ đồng. Được biết, bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ - vợ Chủ tịch HĐQT Techcombank đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT tại công ty này.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ còn được biết đến là vợ của đại gia Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Techcombank.

Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản One Mount Group khoảng 5.520 tỉ đồng, giảm nhẹ 1% so với năm 2021. Đáng chú ý khi doanh nghiệp này đã dành phần lớn tài sản của mình để đầu tư vào công ty con bao gồm: Công ty Cổ phần One Mount Consumer với gần 2.148 tỉ đồng, Công ty cổ phần OMRE hơn 619 tỉ đồng, Công ty Cổ phần One Mount Distribution xấp xỉ 2.138 tỉ đồng.

One Mount Group được biết đến như một hệ sinh thái công nghệ lớn nhất Việt Nam, nhằm cung cấp các dịch vụ, sản phẩm phân phối về bất động sản và bán lẻ, hỗ trợ nhu cầu về nhà ở, hỗ trợ mua bán, đầu tư và các dịch vụ khác liên quan đến bất động sản.

Ảnh chụp báo cáo tài chính của One Mount Distribution ngày 31/12/2022

Trong đó, Công ty Cổ phần One Mount Distribution là cái tên tạo được nhiều ấn tượng trên thị trường, khi 2 năm gần đây, doanh nghiệp này đã 3 lần được Techcombank cấp tín dụng với tổng số tiền lên đến 4.000 tỉ đồng.

Theo đó, vào ngày 18.5.2022, Techcombank đã có Nghị quyết số 0390 về giao dịch cấp hạn mức tín dụng cho One Mount Distribution, với hạn mức 1.000 tỉ đồng. Mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động thương mại bán lẻ hàng tiêu dùng. Tài sản đảm bảo bao gồm Cổ phần One Mount Distribution thuộc sở hữu của One Mount Group/cá nhân.

Tiếp đó, ngày 28.11.2022, Techcombank có Nghị quyết số 1001, phê duyệt cấp khoản tín dụng 1.500 tỉ đồng cho CTCP One Mount Distribution. Đây là khoản tín dụng có thời hạn 12 tháng nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động thương mại bán lẻ hàng tiêu dùng. Khoản tín dụng có tài sản đảm bảo là cổ phần OMD thuộc sở hữu của One Mount Group.

Mới đây nhất, ngày 14.6.2023, Techcombank tiếp tục có Nghị quyết số 0426, phê duyệt cấp khoản tín dụng 1.500 tỉ đồng cho One Mount Distribution.

Đáng nói, nguồn vốn khủng từ Techcombank chưa thể giúp One Mount Distribution cải thiện được tình hình kinh doanh của mình.

Cụ thể, kết thúc năm 2022, doanh thu One Mount Distribution khoảng 5.985 tỉ đồng, tăng 39% so với cùng kì. Thế nhưng doanh nghiệp vẫn báo lỗ sau thuế hơn 622 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ công ty cũng lỗ hơn 781 tỉ đồng.

Việc thua lỗ liên tiếp khiến One Mount Distribution đang phải gánh khoản lỗ luỹ kế lên đến 1.733 tỉ đồng tính đến thời điểm cuối năm 2022.

Tại ngày 31.12.2022, tổng tài sản One Mount Distribution khoảng 1.386 tỉ đồng, giảm 12% so với hồi đầu năm. Nợ phải trả One Mount Distribution còn 978 tỉ đồng, giảm 15%.

Được biết, CTCP One Mount Distribution thành lập ngày 8.4.2020, với vốn điều lệ đạt 600 tỉ đồng. Trong đó, One Mount Group góp đến 99,9% vốn, số cổ phần còn lại chia đều cho 2 cổ đông là bà Nguyễn Thị Dịu góp 0,05% và ông Hồ Anh Ngọc góp 0,05%.

Cập nhật mới đây nhất vào tháng 10.2023, vốn điều lệ One Mount Distribution đạt 2.640 tỉ đồng. Cơ cấu cổ đông không được tiết lộ, bà Nguyễn Thị Dịu (SN 1973) giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty.

