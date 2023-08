Thanh tra giao thông có được xử phạt lỗi vi phạm giao thông?

Thanh tra giao thông là gì? Thanh tra là hoạt động xem xét, đánh giá và thực hiện các biện pháp kỷ luật của tổ chức, cá nhân thuộc tổ chức và quy trình thanh tra sẽ được triển khai và thực hiện theo trình tự pháp luật nhất định.

Những hoạt động thanh tra thường nhằm mục đích phục vụ công tác hoạt động quản lý và bảo vệ các lợi ích nhà nước cũng như các tổ chức, cá nhân khác nhau, trong đó phải kể đến chuyên ngành về giao thông đường bộ.

Thanh tra giao thông đường bộ là người thực hiện chức năng thanh ra chuyên ngành về giao thông đường bộ. Thanh tra giao thông thực hiện các chức năng thanh tra, kiểm tra và đôn đốc, nhắc nhở về việc chấp hành các quy định của pháp luật và bảo vệ công trình giao thông, an toàn giao thông vận tải, xử lý các hành vi vi phạm hành chính về bảo vệ công trình giao thông, an toàn giao thông vận tải đối với các cơ quan, tổ chức kinh tế và tổ chức xã hội mọi công dân, kể cả tổ chức cá nhân nước ngoài cư trú, hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Nhiệm vụ và quyền hạn của thanh tra giao thông là gì? Thanh tra giao thông đường bộ có một số nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

Thứ nhất, thanh tra, phát hiện, ngăn chặn và xử phạt vi phạm hành chính trong việc chấp hành những quy định của pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình đường bộ và trường hợp cấp thiết để kịp thời ngăn chặn hậu quả có thể xảy ra đối với những công trình đường bộ được phép dừng phương tiện giao thông và yêu cầu người điều khiển phương tiện để thực hiện các biện pháp để bảo vệ công trình theo quy định của pháp luật và phải chịu trách nhiệm đối với quyết định đó.

Thứ hai, thanh tra, phát hiện, ngăn chặn và xử phạt vi phạm hành chính trong việc chấp hành các quy định về các hoạt động vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải tại các điểm như dừng xe và đỗ xe trên đường bộ hay tại bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, trạm kiểm tra tải trọng xe, trạm thu phí và tại cơ sở kinh doanh vận tải đường bộ.

Thứ ba, thanh tra, phát hiện, ngăn chặn và xử phạt vi phạm hành chính trong việc đào tạo, sát hạch và cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ đối với hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới. Đối với việc thanh tra đào tạo, sát hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái xe của lực lượng quân đội, công an sẽ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

Thứ tư, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật về thanh tra. Các chủ thể trong ngành thanh tra giao thông vận tải

Thanh tra giao thông được yêu cầu dừng xe, xử lý vi phạm giao thông trong những trường hợp nào? Thứ nhất, buộc chấm dứt hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 55 của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Thứ hai, khi phát hiện phương tiện có các dấu hiệu theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 86 Luật Giao thông đường bộ, cụ thể như sau: Vượt quá tải trọng cho phép của cầu, đường bộ; Vượt khổ giới hạn cho phép của cầu, đường bộ; Xe bánh xích lưu thông trực tiếp trên đường mà không thực hiện biện pháp bảo vệ đường theo quy định, đổ đất, vật liệu xây dựng; Các phế liệu khác trái phép lên đường bộ hoặc vào hành lang an toàn đường bộ.

Ngoài bốn trường hợp nêu trên, thanh tra giao thông chỉ được dừng xe khi có cảnh sát giao thông hoặc lực lượng công an khác. Đây là một điểm lưu ý để người tham gia giao thông đường bộ lưu ý và cần nên biết.

Như vậy, thanh tra giao thông có quyền dừng xe đang lưu thông để kiểm tra hành chính trong các trường hợp buộc chấm dứt hành vi vi phạm hành chính, cũng như kịp thời ngăn chặn hậu quả có thể xảy ra đối với công trình đường bộ nhưng quyền dừng xe của thanh tra giao thông không giống như quyền của cảnh sát giao thông.

Nói một cách khác, thanh tra giao thông chỉ được dừng xe để kiểm tra hành chính trong các trường hợp phát hiện hành vi vi phạm hành chính xâm hại đến công trình đường bộ (chở quá trọng tải, dừng đỗ trái phép gây cản trở giao thông…).

