Thanh niên nghi tự thiêu, bốc cháy ngùn ngụt cạnh lô cao su

Thanh niên được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng

Ngày 20/12, Công an TP. Thuận An, Bình Dương cho biết, đang điều tra, làm rõ vụ một thanh niên bị bốc cháy ngùn ngụt bên cạnh lô cao su trên đường Bình Chuẩn 32, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, người dân đi ngang qua khu vực lô cao su, phát hiện một thanh niên đang bốc cháy ngùn ngụt nên hỗ trợ dập lửa.

Khi ngọn lửa được dập tắt, thanh niên bị bỏng nặng được người dân gọi cấp cứu.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đến phong toả hiện trường.

Tại hiện trường, khu vực nơi thanh niên nghi tự thiêu sát bên lô cao su, cạnh đó có một chiếc xe máy biển số tỉnh An Giang.

Tác giả: Hoài Châu

Nguồn tin: nguoiduatin.vn