Tây Ban Nha tuyên bố 3 ngày quốc tang

Đường thành sông, ôtô trôi nổi giữa lũ lụt tại Tây Ban Nha Trận lũ lụt tại vùng Valencia (Tây Ban Nha) đã khiến ít nhất 72 người thiệt mạng và nhiều khu vực bị cô lập.

Thủ tướng Pedro Sanchez đã thông báo với Vua Felipe VI về quyết định này. Ba ngày quốc tang sẽ bắt đầu từ ngày 31/10, ông Angel Victor Torres, bộ trưởng phụ trách quan hệ giữa chính quyền trung ương và các địa phương tại Tây Ban Nha, cho biết.

Theo Reuters, ít nhất 64 người đã thiệt mạng sau khi trận mưa lớn hôm 29/10 gây ra lũ lụt trầm trọng tại khu vực. Trong số đó, 62 người ở vùng Valencia.

Trong khi đó, nguồn tin chính phủ nói với báo El País rằng ít nhất 72 người được ghi nhận đã thiệt mạng.

Con số này dự kiến còn tăng vì nhiều khu vực khác vẫn chưa báo cáo về nạn nhân.

Hậu quả trận lụt tại Tây Ban Nha. Ảnh: GTRES/REX/Shutterstock.

Theo các nhà khí tượng, lượng mưa đổ xuống một số khu vực tại Valencia trong vòng 8 giờ tương đương với lượng mưa cả năm thông thường.

Ông Dennis Hlavaty, cư dân vùng Valencia, cho biết đã bị kẹt cả đêm ở cây xăng mà ông làm việc. Nhiều người đã phải trèo lên nóc ôtô để có thể sống sót.

“Tôi ở đấy suốt đêm, quanh tôi là nước sâu 2 m. Tôi trú trên đỉnh một cái giá - đây là thứ duy nhất còn lại khi cả cây xăng biến mất”, ông Hlavaty chia sẻ với Reuters.

Ông Carlos Mazon, lãnh đạo vùng Valencia, cho biết nhiều người vẫn bị mắc kẹt và chưa thể tiếp cận.

“Nếu lực lượng khẩn cấp không đến, không phải là họ thiếu phương tiện hay năng lực mà là không thể tiếp cận”, ông Mazon nói với báo giới.

Đây được coi là trận lũ tồi tệ nhất tại Tây Ban Nha trong ba thập kỷ, khiến nhiều khu vực bị cô lập. Hồi năm 1996, Tây Ban Nha cũng từng hứng chịu một trận lũ lớn, khiến 87 người sinh sống trên dãy núi Pyrenees thiệt mạng.

Tác giả: Hà Thủy

Nguồn tin: znews.vn