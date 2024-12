Tàu cá bị thủng thân khi đâm vào vách đá, cứu được 4 ngư dân

Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) ứng cứu an toàn 4 thuyền viên bị chìm tàu. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 22/12, Trung tá Nguyễn Ngọc Thìn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An), cho biết rạng sáng 22/12, đơn vị đã cứu nạn thành công 4 thuyền viên là ngư dân huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) gặp nạn khi tàu cá trên đường về bờ đã bị thủng do đâm vào vách đá.

Cụ thể, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 22/12, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) nhận được tin báo đề nghị ứng cứu của ông Trần Sao Mai (sinh năm 1979, hộ khẩu thường trú tại thôn 9, xã Văn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) là thuyền trưởng, đồng thời là chủ tàu cá mang số hiệu NA 91305 TS.

Tàu dài 16m, chuyên hành nghề lưới kéo, trên tàu gồm 4 thuyền viên.

Sau quá trình khai thác hải sản trên ngư trường, khi trên đường vào đất liền, cách cửa biển Lạch Quèn (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) khoảng 300m thì phương tiện đâm vào vách đá khiến thân tàu bị thủng, nước tràn vào khoang dẫn đến nguy cơ chìm tàu rất cao.

Sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) đã khẩn trương điều động 1 canô và 6 cán bộ, chiến sỹ tham gia tiếp cận phương tiện bị nạn, ứng cứu các thuyền viên trong điều kiện ban đêm và thời tiết rất lạnh. Nhờ đó đã đưa được 4 thuyền viên và một số vật dụng quan trọng vào bờ, đảm bảo an toàn.

Chính quyền xã Văn Hải (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) thông tin hiện tại, sức khỏe các thuyền viên đều ổn định. Chủ phương tiện cùng các ngư dân đang lên phương án trục vớt và lai dắt phương tiện vào bờ để sửa chữa./.

Tác giả: Hải An

Nguồn tin: vietnamplus.vn