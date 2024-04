Tập đoàn Thuận An từng trúng thầu dự án hầm chui gần 120 tỷ đồng tại Đà Nẵng

Tìm hiểu của PV VTC News, tại Đà Nẵng, hiện xác định Tập đoàn Thuận An từng trúng gói thầu có trị giá gần 120 tỷ đồng.

Cụ thể, vào năm 2016, UBND TP Đà Nẵng phê duyệt kết quả đấu thầu và lựa chọn nhà thầu thi công Dự án hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương.

Theo đó, liên danh Công ty CP Phát triển thương mại và xây dựng Thuận An và một công ty khác trúng thầu xây lắp. Gói thầu có giá trị xây lắp 118,3 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư từ Dự án phát triển bền vững TP Đà Nẵng.

Hạng mục chính của công trình là hầm chui Điện Biên Phủ, chiều dài tuyến hầm chui là 409m, gồm hầm kín dài 80m, hầm hở dài 180m và đường dẫn dài 149m.

Dự án hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng.

Theo thời hạn hợp đồng, đến tháng 12/2017 dự án được hoàn thành. Tuy nhiên, để chào mừng Tuần lễ Cấp cao APEC diễn ra tại Đà Nẵng (từ ngày 6 đến 11/11/2017), liên danh nhà thầu đã hoàn thành công trình trước thời hạn gần 2 tháng, chính thức thông xe kỹ thuật vào ngày 1/11/2017.

Tuy nhiên, chỉ 5 tháng sau khi đưa công trình vào sử dụng, hầm chui Điện Biên Phủ đã xuất hiện những bất cập, nhiều lần bị ngập nước.

Cụ thể, ngày 19/3/2018, dù trời không mưa nhưng bên trong hầm chui nước ngập sâu khoảng 0,5m khiến các phương tiện không thể lưu thông. Nguyên nhân được đưa ra là do áp lực mạch nước ngầm tại vị trí hố thu cao hơn mặt cắt bên trong lòng hầm khiến nước trào ngược.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng kiểm tra và yêu cầu chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng) và nhà thầu phải xử lý dứt điểm.

Tuy nhiên đến ngày 30/4/2018, hầm chui Điện Biên Phủ tiếp tục ngập nước kéo dài nhiều giờ liền. Đến ngày 9/12/2018, hầm chui Điện Biên Phủ tiếp tục bị ngập lần thứ 3 khiến giao thông tắc nghẽn.

Dù được khắc phục nhưng đến ngày 7/9/2022, tình trạng ngập nước tái diễn. Đỉnh điểm là ngày 14/10/2022, hầm chui Điện Biên Phủ ngập sâu 4 m, hệ thống bơm tự hành không thể hoạt động. Đơn vị vận hành phải huy động nhiều máy bơm công suất mỗi máy 700 m3/h và mất hơn một ngày mới khắc phục xong sự cố.

Tháng 10/2022, hầm chui Điện Biên Phủ ngập sâu đến nóc.

Ngày 15/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An để điều tra về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng trên.

Bị can Nguyễn Duy Hưng bị bắt trong quá trình Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) điều tra vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Cùng vụ án, C03 ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Trần Anh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội Đưa hối lộ.

Ông Nguyễn Khắc Mẫn, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An bị C03 khởi tố, bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Nhận hối lộ.

