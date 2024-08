Tăng tốc ngoạn mục, nữ sinh Hà Nội giành chiến thắng thi tuần Olympia

Quỳnh Hương giành chiến thắng chung cuộc.

Trận thi tuần 3, tháng 2 quý 4 Đường lên đỉnh Olympia có sự tham gia của 4 nhà leo núi: Nguyễn Tôn Tường Bách (THPT chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi), Ngô Thị Hương Mai (THPT Lạng Giang số 1, Bắc Giang), Nguyễn Huy Hoàng (THPT chuyên Tiền Giang) và Đỗ Thị Quỳnh Hương (THPT Đa Phúc, Hà Nội).

Mở đầu với phần thi Khởi động cá nhân, Tường Bách và Hương Mai có cùng điểm số là 40 điểm. Còn điểm số của Huy Hoàng và Quỳnh Hương đều là 20 điểm. Sau phần thi khởi động chung, Hương Mai giữ lợi thế với 45 điểm. Tiếp sau là Tường Bách và Huy Hoàng cùng có 30 điểm, Quỳnh Hương 25 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật là ẩn số gồm 3 chữ cái. Tường Bách là người đầu tiên chọn từ hàng ngang đầu tiên gồm 10 chữ cái với câu hỏi: "Trong bộ tứ 'Nhất sáng nhì Liên, tam Nghiên, tứ Phái' của mỹ thuật Việt Nam, 'Sáng' để chỉ họa sĩ nào?".

Khi câu hỏi được hiển thị trên màn hình, Tường Bách ngay lập tức bấm chuông trả lời ẩn số của chướng ngại vật. Đáp án đưa ra là "Tem" và đây là câu trả lời chính xác. Sau phần thi này, Tường Bách vươn lên dẫn đầu với 90 điểm. Tiếp sau là Hương Mai 45 điểm, Huy Hoàng 30 điểm, Quỳnh Hương 25 điểm.

Phần thi Tăng tốc chứng kiến sự bứt phá của Quỳnh Hương.

Phần thi Tăng tốc chứng kiến sự bứt phá của Quỳnh Hương khi trả lời đúng cả 4/4 câu hỏi, trong đó có 2 lần là người duy nhất trả lời đúng để mang về thêm 130 điểm. Kết thúc phần thi này, Quỳnh Hương vươn lên dẫn đầu với 155 điểm. Tiếp sau là Huy Hoàng 110 điểm, Tường Bách 90 điểm, Hương Mai 95 điểm.

Trong phần thi Về đích, Quỳnh Hương đã chọn gói câu hỏi 20-20-20 điểm. Với phong thái tự tin, Quỳnh Hương giành trọn vẹn 60 điểm của phần thi này. Kết quả này cũng vượt mục tiêu ban đầu của Quỳnh Hương đặt ra là 215 điểm.

Huy Hoàng bước vào phần thi Về đích với gói câu hỏi 20-30-20 điểm. Nam sinh trả lời đúng hai câu đầu và trả lời sai ở câu cuối, cuối cùng dừng phần thi về đích với 160 điểm. Trong khi đó, Hương Mai cũng có phần thi Về đích không thuận lợi, kết thúc với 75 điểm.

Phần về đích xuất sắc của Quỳnh Hương.

Là thí sinh thi cuối cùng, Tường Bách chọn 3 câu 30 điểm, cho thấy quyết tâm bứt phá của anh. Kết quả, Tường Bách có điểm ở câu đầu nhưng mất điểm ở câu thứ 2 vào tay Quỳnh Hương. Nam sinh “chơi tất tay” khi chọn ngôi sao hy vọng ở câu cuối và có được số điểm xuất sắc 160 điểm.

Kết quả chung cuộc, Đỗ Thị Quỳnh Hương đến từ Trường THPT Đa Phúc Hà Nội đã giành chiến thắng trong cuộc thi tuần cuối cùng để lọt vào trận thi tháng 2 với 245 điểm. Về nhì là Tường Bách có 160 điểm. Cùng vị trí thứ 3 là Huy Hoàng 150 điểm và Hương Mai 75 điểm.

Như vậy, 4 gương mặt dự trận thi tháng 2 quý 4 Olympia 2024 đã được xác định, đó là: Nguyễn Nguyên Phú (THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội), Trần Ngọc Nhật Minh (THPT chuyên Hà Nội Amsterdam, Hà Nội), Nguyễn Thị Quỳnh Hương (THPT Đa Phúc, Hà Nội) và thí sinh có điểm nhì cao nhất là bạn Nguyễn Tất Thanh (THPT Vĩnh Linh, Quảng Trị).

