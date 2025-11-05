Tân Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa là ai?

Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thiệu Hóa giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh ký ngày 3/11/2025; thời hạn bổ nhiệm 5 năm. Ông Anh thay người tiền nhiệm là ông Nguyễn Trọng Trang chuyển công tác khác.

Tân Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Thế Anh từng có thời gian gần 2 năm làm Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn

Ông Nguyễn Thế Anh sinh năm 1984, quê xã Yên Thái, huyện Yên Định cũ, nay là xã Yên Trường, tỉnh Thanh Hóa. Ông Anh có trình độ chuyên môn Tiến sỹ Khoa học cây trồng, từng nhiều năm công tác tại Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, giữ cương vị Phó trưởng phòng Nông nghiệp – Khoa học công nghệ – Tài nguyên môi trường.

Từ tháng 4/2018 cho đến trước khi làm Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Anh từng kinh qua các chức vụ: Phó chủ tịch, Phó Bí thư Huyện ủy,Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn. Sau khi giải thể đơn vị hành chính cấp huyện, ông Nguyễn Thế Anh làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đào Duy Từ rồi Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thiệu Hóa. Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030, ông Anh trúng cử BCH Đảng bộ tỉnh.

Ông Nguyễn Thế Anh vừa trúng cử BCH đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030 hồi tháng 10/2025 khi đang giữ cương vị Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thiệu Hóa

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Với việc kiện toàn nhân sự mới, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa hiện có Chánh văn phòng Nguyễn Thế Anh và 3 Phó chánh văn phòng là các ông: Lê Việt Hiếu, Hoàng Văn Thi và Lê Quang Quyền.

Trong 2 ngày mùng 3 và 4/11, Tỉnh Thanh Hóa cũng điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo các sở. Ông Lê Trọng Thụ, Tỉnh ủy viên, Phó giám đốc Sở Tài chính được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài chính thay ông Lê Quang Hùng - người vừa được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh hôm 3/11.

Ông Lê Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thay ông Cao Văn Cường đã được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Lê Ngọc Hợp, Tỉnh ủy viên, Phó giám đốc Sở Nội vụ được giao quyền Giám đốc Sở thay ông Trần Quốc Huy chuyển công tác khác.

Tác giả: Quang Duy

Nguồn tin: giadinhonline.vn