Tai nạn ở trạm thu phí, tài xế mắc kẹt trong cabin

Đến trưa 8-7, tài xế Võ Huy Hoàng (51 tuổi, trú tỉnh Tiền Giang) và phụ xe Lê Quang Trung (36 tuổi, trú tỉnh Hà Nam) vẫn đang được điều trị tại bệnh viện với nhiều vết thương trên cơ thể.

Vào rạng sáng cùng ngày, tài xế Võ Huy Hoàng điều khiển xe tải BKS 29LD-311.64 lưu thông trên Quốc lộ 14 theo hướng tỉnh Đắk Lắk đi tỉnh Gia Lai. Khi đến Trạm thu phí BOT của Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai tại xã Ia Băng, huyện Chư Prông thì xe đã tông vào xe tải chạy cùng chiều, phía trước.

Tài xế bị mắc kẹt trong cabin sau khi xảy ra tai nạn

Lực lượng cứu hộ phải cắt cảnh cửa, nới rộng khoang cabin đưa nạn nhân ra ngoài

Vụ tai nạn đã khiến đầu xe tải BKS 29LD-311.64 biến dạng, tài xế và phụ xe bị thương nặng. Trong đó, phụ xe là anh Lê Quang Trung đã được người dân nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Riêng tài xế Võ Huy Hoàng bị mắc kẹt trong cabin, không thể đưa ra ngoài. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) đã điều động 1 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng hàng chục chiến sĩ đến giải cứu tài xế.

Cảnh lực lượng cứu hộ giải cứu thành công tài xế mắc kẹt trong cabin

Tại hiện trường, chân của tài xế Võ Huy Hoàng bị mắc kẹt trong cabin, các cán bộ - chiến sĩ đã phải dùng cưa, thiết bị chuyên dụng cắt cánh cửa xe, nới rộng khoang cabin để cứu hộ nạn nhân. Sau hơn 30 phút, tài xế Võ Huy Hoàng đã được đưa ra khỏi xe, đến bệnh viện cấp cứu.

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người lao động