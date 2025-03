Siêu mẫu Thúy Hạnh diện bikini khi -20 độ C, công khai clip bị bỏng

Thúy Hạnh cho biết cô cùng chị gái Thúy Hằng và mẹ đang có chuyến du lịch dài ngày tại vùng đất băng giá Siberia của Nga, nơi có vẻ đẹp mùa đông lộng lẫy bậc nhất thế giới.

Vừa đặt chân đến hồ Baikal, ba mẹ con cô đã thấy mê đắm trước cảnh tượng ngoạn mục của hồ nước đóng băng rộng mênh mông. "Vào những ngày lạnh sâu, tuyết ngừng rơi, chúng mình được chiêm ngưỡng mặt hồ Baikal với những lớp băng trong suốt, lung linh huyền ảo cùng sắc màu xanh lam thật kỳ diệu", Thúy Hạnh cho biết.

Thúy Hạnh và chị gái Thúy Hằng khám phá mùa đông nước Nga.

Cũng nhân chuyến đi đặc biệt này, siêu mẫu Thúy Hạnh cho biết cô đã rủ siêu mẫu Thúy Hằng thực hiện một bộ ảnh bikini giữa thời tiết lạnh giá. Giữa thời tiết âm từ 18 - 20 độ C, siêu mẫu Thúy Hằng - Thúy Hạnh thực hiện bộ ảnh đặc biệt mà không phải ai cũng dám trải nghiệm.

Siêu mẫu Thúy Hạnh.

Tuy nhiên do thời tiết quá lạnh giá, Thúy Hạnh đã bị bỏng lạnh, đỏ ửng cơ thể. Cô cũng công khai video quay lại quá trình chụp ảnh giữa sông băng.

Siêu mẫu Thúy Hạnh bị bỏng lạnh khiến chân đỏ ửng.

Tuy nhiên Thúy Hạnh cho biết: "Kết quả có bộ hình đẹp cũng xứng đáng sự gồng mình trong giá lạnh".

Siêu mẫu Thúy Hằng

Ngoài bộ ảnh bikini, gia đình Thúy Hạnh còn có những trải nghiệm đáng nhớ trong đời, trong đó có việc đi xe thuyền phao hơn một tiếng từ đất liền ra giữa hồ để ăn trưa, uống champagne.

Đó cũng là lần đầu tiên họ được thử cảm giác ngồi xe do chó Husky kéo trên mặt băng tuyết, tự khoan băng tuyết rồi đổ rượu vào để thưởng thức.

Đây được cho là một trong những nơi có mùa đông đẹp nhất thế giới.

Hồ Baikal có diện tích tương đương với đất nước Hà Lan, là hồ nước ngọt sâu và lâu đời nhất thế giới. Ngoài những kỷ lục, Baikal còn là thiên đường du lịch dành cho những du khách yêu khám phá với nhiều tên gọi như "Suối nguồn thế giới", "Hòn ngọc nước Nga", "Biển hồ vô vàn giọt nước mắt".

"Ngồi chụp hình trên mặt hồ, không cần chỉnh sửa hiệu ứng vẫn được những tấm hình như in bóng trên gương", cô miêu tả.

