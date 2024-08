Sập nhà kho ở Ninh Bình: Nhiều người bị vùi lấp giữa đống đổ nát

Một lãnh đạo xã Ninh Vân (huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ sập nhà khiến 3 người phải đưa đi bệnh viện cấp cứu sáng nay 9/8, báo Dân Việt đưa tin.

Ngôi nhà bị sập là kho lương thực cũ nằm trên địa bàn xã Ninh Vân (huyện Hoa Lư) rộng khoảng 100m2, được xây bằng gạch, lợp mái tôn đã cũ. Trong lúc công nhân đang sửa chữa lại nhà kho thì xảy ra sự việc đau lòng.

Báo Dân Trí cho biết, các nạn nhân trong vụ việc gồm: ông C.V.T. (SN 1961, trú xã Ninh Vân) bị thương, bà N.T.N. (SN 1962, trú xã Ninh Vân, người làm cùng) và ông N.V.C. (SN 1975, trú huyện Gia Viễn, Ninh Bình) tử vong.

Nhân chứng tại hiện trường cho nguồn trên hay, thời điểm xảy ra tai nạn là khi ông C.V.T. đập bức tường cũ, bất ngờ cả dãy tường, hệ thống rầm và mái nhà đổ sập xuống.

Lực lượng cứu hộ huyện Hoa Lư đang tiếp tục đào bới, tìm kiếm các nạn nhân khác bị bùi lấp dưới đống đổ nát. Xe cứu hỏa, máy xúc, xe cứu thương đã được khẩn cấp huy động đến hiện trường để đưa những người gặp nạn đi cấp cứu.

Hình ảnh hiện trường kinh hoàng được các trang Facebook của tỉnh Ninh Bình cập nhật:

Tích cực đào bới, tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát

Hiện trường vụ sập nhà kho. Nguồn: BEAT HOA LƯ

