Samsung ra mắt Android 14 và One UI 6 cho dòng smartphone giá rẻ

Android 14 được cập nhật cho cả dòng điện thoại thông minh giá rẻ của Samsung. (Ảnh: TechArena)

Theo đó, Samsung không chỉ tập trung cập nhật cho các dòng điện thoại cao cấp mà còn dành sự quan tâm đặc biệt cho người dùng smartphone giá rẻ. Hơn 10 thiết bị Galaxy khác cũng đã nhận được bản cập nhật này, nhưng Galaxy A14 5G là một trong những mẫu điện thoại đầu tiên nhận được cập nhật Android 14 và One UI 6.

Thông thường thì Samsung sẽ giữ lại bản cập nhật đến cuối cùng cho các mẫu điện thoại giá rẻ, nhưng lần này Galaxy A14 5G đã được ưu ái cập nhật đầu tiên, trước cả những mẫu điện thoại cao cấp như Galaxy Z Fold4 và Galaxy Z Flip4. Điều này làm tăng sự hứng thú của người dùng với việc sở hữu một chiếc điện thoại giá rẻ nhưng vẫn có được trải nghiệm mới nhất từ hệ điều hành Android và giao diện người dùng One UI.

Bản cập nhật One UI 6 cho Galaxy A14 5G có dung lượng lớn lên đến 1.8GB. Tuy nhiên, do Galaxy A14 5G chạy trên One UI Core, một phiên bản rút gọn dành cho smartphone giá rẻ, nên không có nhiều tính năng mới như các dòng điện thoại tầm trung và cao cấp.

Hiện tại, bản cập nhật này đã được tung ra tại thị trường Ấn Độ và dự kiến sẽ được phát hành tại Việt Nam và các quốc gia khác trong vài ngày tới. Người dùng đang rất mong chờ những cải tiến và trải nghiệm mới mẻ từ bản cập nhật Android 14 và One UI 6 trên chiếc Galaxy A14 5G của mình.

Tác giả: Vũ Linh

Nguồn tin: phapluatxahoi.kinhtedothi.vn