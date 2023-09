Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại Lào Cai

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả lũ ống, lũ quét gây ra tại thôn Nậm Cang, xã Liên Minh, thị xã Sa pa. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Sau khi đi kiểm tra thực địa và thăm hỏi một số gia đình nạn nhân, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã yêu cầu tỉnh Lào Cai cùng chính quyền các địa phương sớm thống kê chính xác số người bị chết và mất tích do mưa lũ gây ra. Các lực lượng cứu hộ, cứu nạn địa phương cần sớm tìm kiếm người còn mất tích và hỗ trợ gia đình các nạn nhân không may gặp nạn do thiên tai gây ra.

Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, cùng với công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, tỉnh Lào Cai cần nghiên cứu, đề xuất với Trung ương phương án hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai, nhất là các hộ nuôi cá tầm, cá hồi. Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm nghiên cứu các khu vực thường xuyên bị thiên tai, đưa ra cảnh báo sớm cho người dân và chính quyền các địa phương để sớm có biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Phó Thủ tướng Chính phủ lưu ý tỉnh Lào Cai cần xem xét về quy hoạch xây dựng các thủy điện, công tác bảo vệ rừng để hạn chế lũ ống, lũ quét xảy ra khi có mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn. Tỉnh nghiên cứu về quy hoạch dân cư, có các khuyến cáo với người dân sinh sống ở gần các sông, suối, nhất là ở các địa phương vùng cao, có địa hình dốc có các biện pháp phòng ngừa với thiên tai để hạn chế tổn thất về người và vật chất. Đồng thời, địa phương thường xuyên kiểm tra các suối trong mùa mưa lũ, sớm phát hiện vật cản dòng chảy để cảnh báo sớm cho người dân phòng ngừa.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quả cho hai gia đình có người thân bị nước lũ cuốn trôi tại xã Liên Minh, thị xã Sa Pa.

Thống kê nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, đến 15 giờ 30 ngày 13/9, mưa lũ đã làm 5 người chết ( 4 người tại xã Liên Minh, thị xã Sa Pa, một người tại xã Làng Giàng, huyện Văn Bàn) và 4 người mất tích .

