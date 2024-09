Phó Giám đốc bị bắt cóc và kế hoạch đòi tiền chuộc 10 tỷ

Qua một đêm, chẳng thấy anh C. về, cả nhà đã chia nhau đi tìm. Tới gần trưa 11/5, vợ anh C. bất ngờ nhận được tin nhắn từ tài khoản Zalo của chồng. Nội dung là anh C. đã bị bắt cóc, gia đình phải chuyển cho nhóm đối tượng này 10 tỷ đồng nếu không chúng sẽ thủ tiêu anh C. Nhóm bắt cóc yêu cầu gia đình lập tức 'ứng trước' 1 tỷ, số còn lại sẽ phải thanh toán trong 5 ngày. Chúng cũng đe dọa nếu báo công an thì anh C. sẽ khó giữ được mạng sống. Nhận được tin nhắn, gia đình anh C. vội tìm đến cơ quan công an để trình báo. (Ảnh minh họa, nguồn internet)