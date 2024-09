Phát huy truyền thống 70 năm, khuyến khích tinh thần đổi mới, sáng tạo, tiếp tục thể hiện tốt hơn nữa vai trò của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Dự lễ có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà – Phó Tư lệnh Quân khu 4; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Kim Chi – Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành, huyện, thành, thị xã; lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh qua các thời kỳ.

Trung thành, đổi mới, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đoàn kết

Để nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong các cơ quan, tháng 9/1954, Tỉnh ủy Nghệ An quyết định thành lập Đảng bộ các cơ quan Dân Chính Đảng trên cơ sở sáp nhập một số liên chi và tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Tỉnh uỷ.

Việc thành lập Đảng bộ các cơ quan Dân Chính Đảng là một sự kiện chính trị quan trọng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng trong các cơ quan cấp tỉnh, có tác động trực tiếp đến công tác quản lý, giáo dục và rèn luyện cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, các ngành cấp tỉnh; phát huy vai trò tích cực các cơ quan tham mưu của Tỉnh uỷ, Uỷ ban hành chính tỉnh nhằm phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, góp phần cùng cả nước thực hiện 2 nhiệm vụ lịch sử là: Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Để đánh dấu sự kiện này, ngày 28/5/2004, Ban chấp hành Đảng bộ các cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2000-2005 đã Quyết định lấy ngày 22/9/1954 làm ngày thành lập Đảng bộ. Tháng 4/2010, Đảng bộ được đổi tên thành Đảng bộ Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh Nghệ An cho đến nay.

Bước vào quỹ đạo mới, khí thế mới và vận hội mới của đất nước, nhất là sau khi Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ ban hành một số nghị quyết về phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở đã bám sát các chương trình hành động thực hiện nghị quyết của tỉnh để triển khai toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng. Cùng với đó, tập trung đổi mới phương thức hoạt động, lựa chọn vấn đề trọng tâm, đột phá để ban hành các nghị quyết, chỉ thị chuyên đề và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao đạo đức công vụ; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cấp ủy với Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn và lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ. Đổi mới công tác tư tưởng, phương thức học tập nghị quyết của Đảng; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao chất lượng chi bộ, chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác quản lý đảng viên; đề cao trách nhiệm nêu gương, tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, kết hợp chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, phòng ngừa với xử lý vi phạm kỷ luật. Công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội được quan tâm, chú trọng, ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực.

Trải qua chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành, với 20 kỳ Đại hội, nhiều lần thay đổi mô hình tổ chức, quy mô, tên gọi và chức năng, nhiệm vụ khác nhau để phù hợp với nhiệm vụ của từng thời điểm lịch sử cụ thể. Song có thể khẳng định rằng, dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, Đảng bộ Khối CCQ tỉnh luôn phát huy truyền thống yêu nước, Chủ nghĩa anh hùng cách mạng, giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức. Từ 26 chi bộ với 812 đảng viên trong những ngày đầu thành lập, đến nay, Đảng bộ có 62 tổ chức cơ sở Đảng với hơn 5.200 đảng viên sinh hoạt tại 416 chi bộ. Đảng bộ Khối CCQ tỉnh đã đánh dấu từng bước trưởng thành cả về chất và lượng, ngày càng khẳng định rõ hơn vị trí, vai trò của Đảng bộ trong hệ thống tổ chức của Đảng.

Với những thành tích và đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ Khối CCQ tỉnh vinh dự được Đảng và Nhà nước 3 lần trao tặng Huân chương lao động; nhiều lần được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; nhiều năm liền được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An xếp loại “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”. Nhiều tập thể, cá nhân trong Đảng bộ Khối được đón nhận Cờ, Huy hiệu, Kỷ niệm chương, Bằng khen của Đảng, Nhà nước, của các Ban, bộ, ngành Trung ương và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh,… Đảng bộ Khối CCQ tỉnh vinh dự có nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên qua rèn luyện đã giữ các vị trí quan trọng từ cấp tỉnh đến Trung ương, là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng để tăng cường, luân chuyển cho các huyện, thành, thị. Những phần thưởng cao quý đó là tài sản tinh thần vô cùng quý giá, không chỉ là niềm tự hào của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ Khối CCQ tỉnh, mà còn là điểm tựa quan trọng để Đảng bộ Khối tiếp tục góp phần tích cực vào quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh nhà.

Thực tiễn 70 năm hoạt động đã khẳng định: “Trung thành, đổi mới, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đoàn kết” là truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ Khối CCQ tỉnh.

Xây dựng, khuyến khích và phát triển “văn hoá phục vụ Nhân dân”

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ Khối CCQ tỉnh đã đạt được trong 70 năm qua.

“70 năm là một chặng đường khá dài và rất đáng tự hào, nhưng phía trước sẽ là những mục tiêu, nhiệm vụ lớn lao, quan trọng. Đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục có những cố gắng mới, quyết tâm mới để góp phần xứng đáng vào sự phát triển của tỉnh” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh. Bởi vậy, cần phát huy truyền thống 70 năm, khuyến khích tinh thần đổi mới, sáng tạo để tiếp tục thể hiện tốt hơn nữa vai trò của Đảng bộ Khối. Những bài học kinh nghiệm của 70 năm xây dựng, trưởng thành là hết sức quý giá nhưng điều quan trọng và quyết định sự phát triển trong thời gian tới là việc nâng cao năng lực lãnh đạo, khả năng xử lý của cấp uỷ, của các tổ chức Đảng trước các vấn đề nảy sinh trong cuộc sống với nhiều tình huống mới mẻ, phức tạp đang diễn ra như hiện nay. Cùng với đó, Đảng bộ Khối CCQ tỉnh cần tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung lãnh đạo của một Đảng bộ có nhiều đặc thù.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đặc thù không chỉ nằm ở việc không có cơ quan quản lý hành chính Nhà nước cùng cấp, mà nó còn nằm ở chỗ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị mà các tổ chức cơ sở đảng ở đó phải lãnh đạo là rất rộng, rất đa dạng, có tầm ảnh hưởng và sự tác động trong phạm vi toàn tỉnh. Bên cạnh đó, số đối tượng lãnh đạo của Đảng bộ có nhiều cán bộ, đảng viên giữ vị trí trọng trách của hệ thống chính trị.

Phân tích yếu tố đặc thù của Đảng bộ Khối CCQ tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cần phải quan tâm, chăm lo công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cho đảng viên, cán bộ một cách toàn diện, hiệu quả; cảnh giác, kịp thời phát hiện và đấu tranh dứt khoát với suy thoái tư tưởng chính trị, với “tự diễn biến, tự chuyển hoá” trong nội bộ từng tổ chức đảng, đảng viên.

Cùng với đó, kết hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả công tác tuyên truyền với công tác vận động quần chúng. “Phải thực sự coi vận động quần chúng là một phương thức lãnh đạo cơ bản, cực kỳ quan trọng của Đảng, phải dứt khoát và quyết tâm loại bỏ tư tưởng quan liêu, hành chính hoá vai trò và hoạt động của các tổ chức đảng, của các đảng viên” – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Trong công tác cán bộ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý cần xây dựng, khuyến khích và phát triển “văn hoá phục vụ Nhân dân” với tinh thần, thái độ thực sự gần gũi, đừng quan cách, hãy chia sẻ và thực lòng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng bày tỏ mong muốn và đề nghị Đảng bộ Khối CCQ tỉnh tiếp tục tinh thần quyết liệt, kiên trì triển khai các giải pháp hiệu quả để thực hiện các mục tiêu của CCHC một cách toàn diện, liên thông, đồng bộ và từ trên xuống dưới. Và để đạt được những mục tiêu đặt ra, vai trò đi đầu, nêu gương của cán bộ, đảng viên giữ vị trí lãnh đạo hết sức quan trọng.

Tại buổi lễ trang trọng hôm nay, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã trao tặng Bức trướng mang dòng chữ “Đảng bộ Khối CCQ tỉnh 70 năm đoàn kết, đổi mới và phát triển”; Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong xây dựng và phát triển Đảng bộ Khối CCQ tỉnh, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà trong thời gian qua.

*/Tại lễ kỷ niệm, Ban tổ chức ra mắt cuốn sách "Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An (1954-2024)" để tôn vinh, ghi nhớ và lưu giữ lại những dấu ấn lịch sử quý báu của Đảng bộ trong suốt chặng 70 năm. Cuốn sách còn là nguồn tư liệu quý báu để các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi gương và phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng bộ.

