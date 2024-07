Phân luồng giao thông phục vụ Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ảnh minh họa (Nguồn ảnh: Cục CSGT)

Căn cứ vào yêu cầu về bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Lễ Quốc tang, Cục Cảnh sát giao thông yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai lực lượng, phương tiện tổ chức phân luồng hạn chế phương tiện đi vào trung tâm thành phố Hà Nội trước và trong thời gian diễn ra Lễ Quốc tang như sau:

Ô tô tải từ 10 tấn, xe khách từ 40 chỗ không đi vào tuyến hướng về trung tâm Hà Nội

Từ 6 giờ đến 22 giờ ngày 25/7 và từ 12 giờ đến 17 giờ ngày 26/7, tạm cấm đối với các loại xe ôtô có trọng tải cho phép toàn bộ tham gia giao thông từ 10.000kg trở lên, xe ôtô chở khách từ 40 chỗ trở lên (trừ các xe ôtô phục vụ Lễ Quốc tang, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng làm nhiệm vụ, xe vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, xe vệ sinh và xe giải quyết sự cố) không lưu thông trên các tuyến đường hướng về trung tâm thành phố Hà Nội.

Cụ thể: tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn từ nút giao Liêm Tuyền - đến Pháp Vân), Quốc lộ 1A (đoạn từ Quốc lộ 1A - hướng đi cầu Yên Lệnh đến Quốc lộ 1A - Ngọc Hồi), Quốc lộ 5 (đoạn từ Quốc lộ 5 - Quốc lộ 1A đến nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Văn Cừ), Quốc lộ 1A (đoạn từ Quốc lộ 5 - Quốc lộ 1A đến Quốc lộ 1A - Quốc lộ 18), Quốc lộ 3 (đoạn từ Quốc lộ 3 - nút giao Bắc Phú đến Quốc lộ 3 - cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên), Quốc lộ 2 (đoạn từ Võ Văn Kiệt - Quốc lộ 2 đến Quốc lộ 2 - cao tốc Hà Nội - Lào Cai), Quốc lộ 6 (đoạn từ Quốc lộ 6 - ngã ba Xuân Mai đến Quang Trung - Quốc lộ 6), đường Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (đoạn từ đường Làng Văn hóa - cao tốc Hà Nội - Hòa Bình đến Đại lộ Thăng Long - Quốc lộ 21A), Quốc lộ 32 (đoạn từ Quốc lộ 32 - ngã ba Sơn Tây đến Quốc lộ 32 - Hồ Tùng Mậu).

Phương án phân luồng các phương tiện tạm cấm lưu thông được Cục Cảnh sát giao thông đưa ra là: Các phương tiện từ Hải Phòng, Hải Dương đi các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định qua Quốc lộ 5 hoặc cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ qua cầu Thanh Trì đến nút giao Pháp Vân đi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hoặc đến Hưng Yên → cầu Yên Lệnh (hoặc đường cầu Hưng Hà) đi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và ngược lại.

Các phương tiện từ Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên đi các tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh và Bắc Giang qua Quốc lộ 5 hoặc cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi Quốc lộ 1A qua cầu Phù Đổng đến nút giao Ninh Hiệp đi cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên hoặc Quốc lộ 1A và ngược lại.

Các phương tiện từ Bắc Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Dương đi các tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc từ Quốc lộ 1A đi Quốc lộ 18 → Võ Nguyên Giáp → Võ Văn Kiệt → Quốc lộ 2; hoặc từ Quốc lộ 1A đến nút giao Ninh Hiệp vào cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên đi Thái Nguyên hoặc rẽ Quốc lộ 2 đi Vĩnh Phúc và ngược lại.

Các phương tiện từ Vĩnh Phúc, Phú Thọ đi Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình và Hòa Bình qua cầu Đồng Quang, Vĩnh Thịnh → Quốc lộ 32 → Quốc lộ 21 → đường Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam → cao tốc Hà Nội – Hòa Bình và Quốc lộ 21A → tỉnh lộ 424 → Quốc lộ 21B → Quốc lộ 1A đi các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định và ngược lại.

Phân luồng khi ùn tắc giao thông

Trong thời gian diễn ra Lễ Quốc tang, nếu thành phố Hà Nội xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, nghiêm trọng tại các tuyến cửa ngõ ra vào thì căn cứ vào mức độ nghiêm trọng, Cảnh sát giao thông phân luồng tạm thời tại các điểm, nút giao thông trên 9 tuyến.

1. Đối với tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình và Quốc lộ 1A từ Hà Nội đến Ninh Bình, Thanh Hóa và ngược lại, phân luồng theo hướng:

1.1. Tại Vực Vòng (nếu đi theo cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình) hoặc Đồng Văn (nếu đi theo Quốc lộ 1A) thuộc địa phận tỉnh Hà Nam:

1.1.1. Các phương tiện từ phía Nam đi các tỉnh phía Đông Bắc, phía Bắc và ngược lại: Rẽ phải qua Quốc lộ 38 → cầu Yên Lệnh (thành phố Hưng Yên) → Quốc lộ 39 → Phố Nối → Quốc lộ 5 hoặc theo đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình → cao tốc Hà Nội - Hải Phòng rẽ phải đi Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh; rẽ trái đến đường vành đai 3 đi Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên…

1.1.2. Các phương tiện từ phía Nam đi các tỉnh phía Tây Bắc, phía Bắc và ngược lại: Rẽ trái đi Quốc lộ 38 → Quốc lộ 21B → Quốc lộ 21A (đường Hồ Chí Minh) đi các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Vĩnh Phúc,… hoặc theo Đường tỉnh 429 → CIENCO 5 → Quốc lộ 70 (Hà Nội).

1.2. Tại Liêm Tuyền (địa phận tỉnh Hà Nam):

1.2.1. Các phương tiện từ phía Nam đi Hà Nội, các tỉnh Đông Bắc và ngược lại: Rẽ phải ra Quốc lộ 21B (Km70) → đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình qua tỉnh Hưng Yên theo hướng tuyến quy định tại điểm 1.1.1 đi Thái Bình, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên…

1.2.2. Các phương tiện từ phía Nam đi Hà Nội, các tỉnh Tây Bắc và ngược lại: Rẽ trái đi đường tránh thành phố Phủ Lý hoặc theo Quốc lộ 1A đến nút giao Đồng Văn (Hà Nam) theo hướng tuyến quy định tại điểm 1.1.2 đi các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Vĩnh Phúc…

1.3. Tại Cao Bồ (địa phận tỉnh Nam Định):

1.3.1. Các phương tiện từ phía Nam đi Hà Nội, các tỉnh Đông Bắc và ngược lại: Rẽ phải theo Quốc lộ 10 đi Nam Định → Quốc lộ 21B (hoặc Quốc lộ 21) đi Hà Nam, Hà Nội và từ Quốc lộ 21B (Hà Nam) → Đường tỉnh 499 (đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình) qua cầu Hưng Hà theo hướng tuyến tại điểm 1.1.1.

1.3.2. Các phương tiện từ phía Nam đi Hà Nội, các tỉnh Tây Bắc và ngược lại: Rẽ trái theo Quốc lộ 38B qua thành phố Ninh Bình đi theo Quốc lộ 1A đến nút giao Đồng Văn (Hà Nam) hoặc đi đường tránh thành phố Ninh Bình theo hướng tuyến tại điểm 1.2.2 đi các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Vĩnh Phúc…

2. Tuyến Quốc lộ 32 phân luồng:

Các phương tiện từ Phú Thọ, Vĩnh Phúc đi các tỉnh Tây Bắc hoặc phía Nam: Đến nút giao Quốc lộ 32 – cầu Trung Hà hoặc cầu Vĩnh Thịnh (thuộc Đường Lâm, thị xã Sơn Tây) → rẽ phải đi Quốc lộ 21A (qua nút giao Quốc lộ 21A – Đại lộ Thăng Long) → Xuân Mai → vào đường Hồ Chí Minh hoặc đến nút giao Đại lộ Thăng Long - Quốc lộ 21A → Đại lộ Thăng Long → Lê Trọng Tấn → Phúc La - Văn Phú → Cầu Bươu → Phan Trọng Tuệ → Ngọc Hồi → Quốc lộ 1A → đi các tỉnh phía Nam và ngược lại.

3. Tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai và Quốc lộ 2A phân luồng:

3.1. Các phương tiện từ Yên Bái, Phú Thọ đi các tỉnh Đông Bắc (Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên) và ngược lại:

- Tại nút IC6 (Văn Quán): Nút IC6 → Đường tỉnh 305C → Quốc lộ 2 → Quốc lộ 2A → Võ Văn Kiệt → Quốc lộ 5.

- Tại nút IC3 (Bình Xuyên): Nút IC3 → Đường tỉnh 310B → Quốc lộ 2A → Võ Văn Kiệt → Quốc lộ 5.

- Các phương tiện từ Quốc lộ 2A đi theo đường trục chính khu đô thị Mê Linh (hoặc Quốc lộ 23) → Võ Văn Kiệt → Hoàng Sa → Trường Sa → Cầu Đông Trù (Quốc lộ 5) → Lý Sơn → Nguyễn Văn Linh và ngược lại.

3.2. Các phương tiện từ Yên Bái, Phú Thọ đi các tỉnh Tây Bắc (Sơn La, Hòa Bình) và ngược lại:

- Tại nút IC 8 (nút giao Việt Trì): Lạc Long Quân → cầu Văn Lang → cầu Trung Hà → Quốc lộ 32.

- Tại nút IC 4: Thành phố Vĩnh Yên → cầu Vĩnh Thịnh.

- Từ Quốc lộ 2 → Quốc lộ 2C (qua cầu Vĩnh Thịnh) → Quốc lộ 32 → Quốc lộ 21A đến nút giao Quốc lộ 21A với đường Hòa Lạc – Hòa Bình (cao tốc 08) rẽ phải hoặc qua ngã tư thị trấn Xuân Mai rẽ phải đi các tỉnh Tây Bắc.

Các phương tiện từ Quốc lộ 21A đến ngã tư thị trấn Xuân Mai đi thẳng vào đường Hồ Chí Minh đi các tỉnh phía Nam.

4. Tuyến cao tốc cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và Quốc lộ 3 phân luồng:

- Các phương tiện trên Quốc lộ 3 đi các tỉnh phía Đông, Đông Bắc (Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh...) và phía Nam (Hà Nam, Ninh Bình...): Từ Quốc lộ 3 → cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên → Quốc lộ 1B (gần cầu Phù Đổng) đi các tỉnh phía Đông, Đông Bắc, phía Nam... và ngược lại.

- Các phương tiện từ cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên → xuống Quốc lộ 3 về Hà Nội (nút giao Quốc lộ 18) → Quốc lộ 1A đi Bắc Ninh, Bắc Giang hoặc rẽ phải ra Võ Nguyên Giáp đi các tỉnh phía Nam và ngược lại.

5. Tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 1 cũ (đường tỉnh 295B) địa bàn tỉnh Bắc Ninh phân luồng:

Các phương tiện từ tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh đi các tỉnh phía Nam (Hà Nam, Ninh Bình) hoặc phía Đông Bắc (Hưng Yên, Hải Dương,…): Từ Quốc lộ 1A → Quốc lộ 38 → Quốc lộ 5 và ngược lại.

6. Tuyến Quốc lộ 5 phân luồng:

6.1. Các phương tiện đi Vĩnh Phúc, Phú Thọ... và ngược lại: Từ Quốc lộ 5 → ngã ba Tiền Trung rẽ trái → Quốc lộ 37 → ngã ba Sao Đỏ rẽ trái → Quốc lộ 18 → Quốc lộ 1B → Quốc lộ 18 (đường Bắc Ninh - Nội Bài) → Quốc lộ 2A → đi Vĩnh Phúc, Phú Thọ và ngược lại.

6.2. Các phương tiện đi Thái Nguyên, Bắc Kạn và ngược lại: Từ Quốc lộ 5 qua ngã ba Tiền Trung → Quốc lộ 37 → Ngã ba Sao Đỏ → Quốc lộ 18 → Quốc lộ 1A → cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và ngược lại.

6.3. Các phương tiện đi các tỉnh phía Nam và Tây Bắc (Hòa Bình, Sơn La...) và ngược lại: Từ Quốc lộ 5 qua ngã tư Phố Nối rẽ trái → Quốc lộ 39 qua thành phố Hưng Yên → cầu Yên Lệnh → nút giao Đồng Văn (Hà Nam) → Quốc lộ 38 → Quốc lộ 21B → Đường tỉnh 76 → Tế Tiêu → đường Hồ Chí Minh → đi Hòa Bình và ngược lại.

7. Tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng phân luồng:

7.1. Phân luồng tại nút giao Vành đai 3: Nút giao Vành đai 3 → Quốc lộ 5 và ngược lại.

7.2. Phân luồng tại nút giao Quốc lộ 39: Nút giao Quốc lộ 39 → Quốc lộ 39A đi Phố Nối (Hưng Yên) → Quốc lộ 5 và ngược lại.

7.3. Phân luồng tại nút giao Quốc lộ 38B: Nút giao Quốc lộ 38B → Quốc lộ 38B → Quốc lộ 37 đi thành phố Hải Dương → Quốc lộ 5 và ngược lại.

7.4. Phân luồng nút giao Quốc lộ 10: Nút giao Quốc lộ 10 → Quốc lộ 10→ Ngã tư Long Thành (An Dương - Hải Phòng) → Quốc lộ 5 và ngược lại.

7.5. Phân luồng nút giao Đường tỉnh 353: Nút giao Đường tỉnh 353 → Đường tỉnh 353 → thành phố Hải Phòng → Quốc lộ 5 và ngược lại.

8. Tuyến Đại lộ Thăng Long phân luồng:

8.1. Các phương tiện từ các tỉnh Tây Bắc (Hòa Bình, Sơn La) đi các tỉnh phía Nam, Đông Bắc và ngược lại: Từ Hòa Lạc rẽ phải qua Quốc lộ 21A đi Xuân Mai → rẽ trái qua Quốc lộ 6 → Quang Trung → Lê Trọng Tấn → Phúc La - Văn Phú → Cầu Bươu → Phan Trọng Tuệ → Ngọc Hồi → Quốc lộ 1A.

8.2. Các phương tiện từ các tỉnh Tây Bắc (Hòa Bình, Sơn La) đi các tỉnh phía Bắc: Đến nút giao Quốc lộ 21A – Đại lộ Thăng Long rẽ trái theo hướng tuyến quy định tại điểm 2 đi các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai,…

9. Tuyến Quốc lộ 6 phân luồng:

9.1. Các phương tiện từ các tỉnh Tây Bắc (Hòa Bình, Sơn La) đi các tỉnh Đông Bắc (Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh) và ngược lại: Đến nút giao Quốc lộ 6 - Quốc lộ 21A (thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội) theo hướng tuyến quy định tại điểm 8.1.

9.2. Các phương tiện từ các tỉnh Tây Bắc (Hòa Bình, Sơn La) đi các tỉnh phía Nam (Ninh Bình, Thanh Hóa) và ngược lại: Đến nút giao Quốc lộ 6 – Quốc lộ 12B (ngã ba Mãn Đức, huyện Tân Lạc, Hòa Bình) → Quốc lộ 12B đi Ninh Bình, Thanh Hóa.

9.3. Các phương tiện từ các tỉnh Tây Bắc (Hòa Bình, Sơn La) đi các tỉnh Đông Bắc (Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc..) và ngược lại: Đến nút giao Quốc lộ 6 - Quốc lộ 21A (thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội) rẽ trái theo hướng tuyến quy định tại điểm 2 đi các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai…

Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội căn cứ vào địa điểm, chương trình của Lễ Quốc tang để chủ động xây dựng phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phân luồng, phân tuyến trên địa bàn thành phố Hà Nội (tổ chức cấm đường, phân luồng triệt để các tuyến liên quan đến tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu, Lễ an táng, nhà riêng, quê hương của Tổng Bí thư, tuyến đường di quan hoặc theo yêu cầu của Ban Tổ chức Lễ tang); phối hợp, thông tin, báo cáo kịp thời lãnh đạo Cục C08, Ban Giám đốc chỉ đạo và các địa phương giáp ranh đề nghị phân luồng từ xa khi có tình huống phức tạp, ùn tắc giao thông nghiêm trọng xảy ra.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hòa Bình, Hà Nam, Hưng Yên, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc và Phú Thọ chủ động xây dựng phương án phân luồng, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn địa phương và huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội và các địa phương giáp ranh phân luồng khi có chỉ đạo của lãnh đạo Cục C08.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Giang, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và Thanh Hóa có trách nhiệm phối hợp với các địa phương giáp ranh triển khai phương án phân luồng theo kế hoạch này.

Phân luồng, điều tiết giao thông tại khu vực phía Nam

Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện phân luồng theo Phương án số 272/PA-C08-P7 ngày 24/01/2022 của C08 về phân luồng, phòng ngừa giải quyết ùn tắc giao thông khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương có liên quan.

Phòng Cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu chủ động bố trí lực lượng, phương tiện triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phân luồng phòng ngừa, giải quyết giao thông theo phương án của C08.

Cục Cảnh sát giao thông cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng thuộc Cục chỉ đạo các Đội trực thuộc xây dựng phương án phân luồng, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến được phân công; phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức phân luồng phương tiện theo yêu cầu; tham mưu cho lãnh đạo Cục chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện phương án; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị triển khai có hiệu quả

Cục cũng yêu cầu Cảnh sát giao thông Công an các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai xây dựng kế hoạch, phương án thực hiện nghiêm túc. Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội tiến hành diễn tập phân luồng giao thông kết hợp với tổ chức diễn tập dẫn đoàn trên các tuyến dẫn đã quy định và khu vực tổ chức các hoạt động theo chương trình của Lễ Quốc tang. Các đơn vị bố trí đủ lực lượng, phương tiện trực, ứng trực theo quy định; chuẩn bị các phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, giải quyết sự cố giao thông trên đường./.

Tác giả: KC

Nguồn tin: dangcongsan.vn