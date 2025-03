Ô tô giảm giá mạnh, có mẫu giảm tới 600 triệu đồng

Xe điện, xe xăng cùng ưu đãi lớn cho khách mua xe mới

Theo đó, từ đầu tháng 3, hãng xe điện VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng điều chỉnh giá niêm yết của dải sản phẩm kèm pin. Sau khi điều chỉnh, giá của chiếc xe điện mini VinFast VF 3 bản kèm pin là 299 triệu đồng, thấp hơn giá cũ 23 triệu đồng. VF 5 Plus bản kèm pin được giảm từ 540 triệu xuống còn 529 triệu đồng.

Mẫu SUV cỡ B VF 6 được điều chỉnh giá cho cả 2 phiên bản Eco và Plus. Sau thay đổi, giá của VF 6 bản Eco kèm pin còn 689 triệu, bản Plus là 749 triệu đồng. Trước đây, VF 7 được bán với giá từ 854 triệu đến 1,024 tỷ đồng cho 3 phiên bản. Sau điều chỉnh, giá của bản Eco kèm pin giảm về mức 799 triệu, trong khi bản Plus kèm pin có giá 949 hoặc 969 triệu đồng tùy trang bị trần xe.

Hãng xe VinFast điều chỉnh giá bán giảm cả trăm triệu đồng cho nhiều mẫu xe từ tháng 3

Sau ưu đãi VF 9 bản Eco có giá 1,499 tỷ còn giá của bản Plus là 1,699 tỷ đồng.

Bên cạnh được hưởng chương trình ưu đãi giá mới, khách hàng mua xe điện VinFast tiếp tục được hỗ trợ phí trước bạ. Theo Nghị định số 51, ôtô điện tại Việt Nam tiếp tục được miễn hoàn toàn phí trước bạ từ ngày 1/3/2025 đến 28/2/2027.

Hãng xe Honda áp dụng chương trình khuyến mãi 50- 100% phí trước bạ cho khách hàng mua xe. Trong đó, Honda CR-V bản G được nâng mức ưu đãi lên 100%. Phiên bản L tiếp tục được giảm 50% phí trước bạ. Mẫu xe BR-V đang được bán với 2 phiên bản G và L, trong đó phiên bản L được áp dụng mức giảm 100% phí trước bạ, trong khi bản G là 50%.

Mẫu SUV cỡ B HR-V cũng được hỗ trợ phí trước bạ với tổng giá trị ưu đãi khoảng 34,5-43,5 triệu đồng. Sau khi áp dụng ưu đãi, khách hàng có thể mua mẫu SUV này với mức giá khoảng 664,5-782,5 triệu đồng. Hai mẫu sedan cỡ B và C là City và Civic đang được áp dụng ưu đãi 50% phí trước bạ. Trong khi đó, Honda Accord tiếp tục được hưởng ưu đãi tiền mặt đến 250 triệu đồng, đây là mẫu xe có ưu đãi cao nhất của hãng.

Hãng xe Toyota tiếp tục tung các chương trình ưu đãi cho 4 sản phẩm chủ lực tại Việt Nam bao gồm Veloz Cross, Avanza Premio, Yaris Cross và Vios. Sau khi quy đổi tiền mặt, mức khuyến mại dành cho khách mua Veloz Cross dao động 32-33 triệu đồng. Toyota Vios được khuyến mại khoảng 23, 25 và 27 triệu đồng cho 3 phiên bản E-MT, E-CVT và G-CVT. SUV cỡ B Yaris Cross cũng được giảm 33-38 triệu đồng, đưa giá bán về mức 617-727 triệu đồng.

Các hãng tiếp tục ưu đãi, giảm giá xe trong tháng 3

Theo Omoda & Jaecoo Việt Nam, khách hàng mua Omoda C5 được hưởng một trong 2 gói ưu đãi trị giá 10-25 triệu đồng. Mẫu SUV cỡ lớn J7 mới được Omoda & Jaecoo ra mắt tại Việt Nam được giảm từ 799 xuống còn 729 triệu đồng. Bản PHEV được bán với giá 929 triệu đồng.

TC Group triển khai ưu đãi tiền mặt với loạt xe số VIN 2024 nhằm xả kho. Trong đó, chiếc SUV hạng A Venue cũng được hưởng khuyến mại với mức giảm khoảng 15-20 triệu đồng tùy phiên bản. Tương tự, Suzuki Việt Nam ưu đãi phí trước bạ cho 2 mẫu xe bao gồm SUV Jimny. Cụ thể, khách hàng khi mua Jimny trong tháng 3 được giảm trực tiếp 20 triệu đồng và hỗ trợ 50% phí trước bạ. Hiện, xe được bán tại Việt Nam với 2 phiên bản màu sắc ngoại thất, giá dao động 789-799 triệu đồng. Như vậy sau khi quy đổi ưu đãi sang tiền mặt, khách hàng có thể mua mẫu SUV này với giá khoảng 729-739 triệu đồng.

Nhiều mẫu xe giảm giá từ 300 đến hơn 500 triệu đồng

Nhà phân phối Subaru Việt Nam tiếp tục áp dụng đợt ưu đãi đối với nhiều mẫu xe trong tháng 3/2025. Trong đó, mẫu Subaru Crosstrek có mức giảm giá 69 triệu đồng cho cả 2 phiên bản.

Tất cả các phiên bản của mẫu xe Subaru Forester sản xuất trong năm 2024 (VIN2024) đều giảm giá mạnh. Cụ thể, Subaru Forester 2.0i-L giảm 140 triệu đồng xuống còn 829 triệu đồng. Các phiên bản 2.0i-L EyeSight và 2.0i-S EyeSight cùng có mức giảm 200 triệu đồng xuống còn lần lượt 899 và 999 triệu đồng.

Subaru WRX là mẫu xe giảm giá sâu nhất 309 triệu đồng. Tuy nhiên, mức giảm này chỉ được áp dụng với phiên bản AWD 6MT (VIN 2023), đưa giá bán về mức 1,69 tỷ đồng. Trong khi phiên bản WRX EyeSight AWD CVT (VIN 2024) chỉ giảm giá rất nhẹ 50 triệu đồng xuống còn 2,019 tỷ đồng.

Nhiều mẫu xe sang Mercedes tiếp tục được hãng, đại lý giảm giá hàng trăm triệu đồng. Theo đó, mẫu Mercedes-Benz C200 Avantgarde giảm hơn 211 triệu đồng, còn 1,388 tỷ đồng; mẫu Mercedes-Benz C200 Avantgarde Plus giảm 260 triệu đồng xuống còn 1,588 tỷ đồng; Mercedes-Benz C300 AMG giảm từ 2,09 tỷ đồng xuống còn 1,88 tỷ đồng.

Có nhiều mẫu xe sang đang được giảm từ 500-600 triệu đồng

Giảm giá mạnh nhất thuộc về các mẫu xe như Mercedes-Benz S450 giảm 530 triệu đồng xuống còn 4,509 tỷ đồng; Mercedes-Benz S450 Luxury giảm 550 triệu đồng xuống còn 5,179 tỷ đồng. Trong khi mẫu xe Mercedes-Benz GLS 450 4Matic cũng giảm giá mạnh nhất tới 600 triệu đồng khi đưa giá bán từ 5,329 tỷ đồng xuống còn 4,729 tỷ đồng.

Các hãng xe tiếp tục ưu đãi, giảm giá mạnh nhiều mẫu xe trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam khởi đầu chậm trong tháng đầu năm 2025. Cụ thể, tháng 1, Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) và các hãng nhập khẩu bán 18.895 xe. Con số của Hyundai Thành Công (HTC), công ty lắp ráp và phân phối xe Hyundai, là 3.074 xe. Còn VinFast đạt hơn 10.000 xe (số làm tròn).

Như vậy, toàn thị trường tiêu thụ 31.969 xe trong tháng 1, giảm gần một nửa so với tháng cuối cùng của 2024. Còn so với tháng 1/2024, doanh số thị trường tăng 40%. Mức tăng cao này chủ yếu do cùng kỳ năm ngoái, VinFast không công bố số liệu bán hàng. Doanh số VAMA và các hãng nhập khẩu trong tháng 1 giảm 40% so với tháng 12/2024. HTC giảm 63% và VinFast giao 50% so với tháng trước.

